Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung zum FTSE 100 vom 22.07. hat sich das Chartbild des britischen Leitindex einmal auf links gedreht. Konnten wir dem FTSE 100 damals noch eine robuste Vorstellung „attestieren“, stehen aktuell ganz andere Signale auf der Tagesordnung.

Rückblick. So hieß es in der betreffenden Kommentierung u.a. „[…] Aus charttechnischer Sicht scheint nach dem abverkauften Vorstoß über die 7.600er Marke derzeit ein wenig die Luft raus zu sein. Der Index notiert trotz der jüngsten Verluste aber noch immer oberhalb der wichtigen 7.500 Punkte, was ihn unter bullischen Aspekten weiterhin im Spiel hält. Selbst ein Test der Zone 7.400 / 7.375 Punkte wäre noch zu tolerieren. Nur darunter sollte es nicht gehen. Auf der Oberseite ist der Sachverhalt eindeutig: Um neues Aufwärtsmomentum zu kreieren, muss der FSTE 100 über das letzte Verlaufshoch vorstoßen.“



Im Nachhinein stellte sich das Unvermögen des Index, die 7.600er Marke nachhaltig zu überwinden, als Vorbote einer kräftigen Korrektur heraus. Die Belastungsfaktoren sind vielfältig, werden allerdings zunehmend von den Brexit-Ängsten dominiert.

Der Monat August hätte für den FTSE 100 nicht viel schlechter laufen können. Mit dem Monatswechsel drehte sich der Wind und ein weiterer Vorstoß über die 7.600er Marke fiel in sich zusammen. Rasch entwickelte sich daraufhin Abwärtsmomentum. Die massive Kreuzunterstützung (Horizontalunterstützung + Trendlinie) um 7.400 / 7.375 Punkte wurde durchschlagen. Damit aktivierte sich mit dem Bereich von 7.200 Punkten das nächste potentielle Kursziel. Und auch dieses wurde zügig erreicht. Aktuell droht zudem ein Abtauchen unter die 200-Tage-Linie.

Kurzum: Der FTSE 100 steht unter Druck. Aktuell ist eine Ausweitung der Bewegung auf 7.000 Punkte nicht auszuschließen. Auch ein Test des Dezember-Tiefs bei 6.640 Punkten muss im worst case mit einkalkuliert werden. Aufgrund der überverkauften Lage sind Gegenbewegungen natürlich möglich, doch erst, wenn sie die 7.400 Punkte überschreiten sollten, würde sich deren Relevanz erhöhen.