AMD - Chiphersteller auf Wachstumskurs - Hier ergibt sich ein Setup!

Der EMA 20 konnte bereits zurückerobert werden, als nächstes steht die Ausbildung eines Tages- 1-2-3 an!

Symbol: AMD ISIN:US0079031078

Rückblick: AMD ist ein US-amerikanischer Chiphersteller aus dem kalifornischen Santa Clara. Als weltweit agierender Entwickler und Hersteller von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen generierte das Unternehmen 2018 einen Umsatz von 6,47 Mrd. USD bei einem Gewinn von 337 Mio. USD. Nach Intel ist AMD mit ca. 9.700 Mitarbeitern der weltweit zweitgrößte X86-Prozessorhersteller. Charttechnisch befindet sich die Aktie seit Dezember 2018 in einem langfristigen Aufwärtstrend, der im Juni 2019 wieder den Bereich rund um das Allzeithoch bei 34,20 USD erreicht hat. In dieser Zone konnte sich der Kurs nun die letzten 3 Monate stabil halten und verläuft in die Seite. Nach einer Vereinbarung mit Google zur Nutzung von AMD Chips für deren Cloud-Service reagierte der Kurs am 08.08. mit einem Aufwärtsgap von 8 %. Dieses Gap wurde im Verlauf der letzten Handelswoche geschlossen, die Aktie stabilisierte sich und könnte nun zu einem neuen Anlauf auf das Allzeithoch ansetzen.