In gespannter Erwartung verharrte der französische Leitindex über Tage hinweg an der Widerstandsmarke von 5.450 Punkten. Doch das Kaufsignal blieb aus. Der Freitag könnte sich nun in Bezug auf die kurzfristigen Aufwärtsambitionen als „Scharfrichter“ erweisen.

Bis zum Freitag konnte man dem CAC 40 eine durchaus interessante charttechnische Konstellation attestieren. Die eminent wichtige Unterstützung bei 5.200 Punkten hielt während der jüngsten Konsolidierung dem Abgabedruck Stand und unterstrich damit noch einmal ihre Relevanz. Gleichzeitig wurde die 200-Tage-Linie bestätigt.

Zuletzt konnte sich der CAC 40 leicht erholen Er löste sich von der 5.200er Marke und lief in Richtung der 5.450 Punkte. Ein Vorstoß in Richtung 5.600 / 5.670 Punkte und damit in Richtung der zentralen Widerstandszone schien möglich. Doch mit dem eskalierenden Handelsstreit zwischen den USA und China verpasste der CAC 40 den Ausbruch über die 5.450er Marke und orientierte sich wieder nach unten.

Kurzum: Die Lage ist fragil. Die Entwicklungen im Handelsstreit der USA und China dürften die Aktienmärkte zu Wochenbeginn weiter beschäftigen. Ein Test der 5.200er Marke ist mit einzukalkulieren. Aufgrund der Relevanz dieser Zone sollte sie nicht signifikant unterschritten werden, anderenfalls ist eine Neubewertung der Lage erforderlich.