Paukenschlag bei unserem Musterdepotwert: Starke strategische Beteilung wird für Umsatzexplosion sorgen!

Pünktlich zum Ende der Sommerferien in Deutschland veröffentlichte am 05. September unser Cannabis/-Biotechperle Pivot Pharmaceuticals eine starke richtungsentscheidende News! So gab unser Musterdepotwert bekannt, dass eine bindende Absichtserklärung zum Erwerb einer strategischen 51% Beteiligung an iAmHealth CBD UG unterschrieben wurde.





