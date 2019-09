Jennifer Bailey äußerte sich in der vergangenen Woche erstmals zu Kryptowährungen gegenüber CNBC . Bailey sagte, dass Kunden nichts in naher Zukunft erwarten können. Laut Bailey beobachtet Apple Kryptowährungen. Die Führungskräfte halten Digitalwährungen für interessant. Sie sehen ein langfristiges Potenzial. Bei Apple würde man darauf schauen, was Kunden heute brauchen und nutzen.

Bei der Überlegung, welche Arten von Anwendungen Apple in Betracht ziehen könnte, deutete Bailey an, dass Kryptowährungen und QR-Code-basierte Systeme, wie sie in China verwendet werden, Alternativen zu Kreditkarten für kleine Unternehmen sein könnten. „Wenn man sich QR-Code Zahlungslösungen ansieht und wenn man das langfristige Potenzial von Kryptowährungen betrachtet, dann denke ich, dass es in diesem Bereich Veränderungen geben wird“, so Bailey.

Apple ist bislang an keinem Kryptowährungsprojekt gebunden oder beteiligt. Auch erlaubt der Technologieriese keinem Krypto-Miner Zugang zum App Store. Wallet-Anbieter und Börsen, wie zum Beispiel Coinbase, sind aber erlaubt. Wohingegen mit der Apple Card es nicht möglich ist, Kryptowährungen zu kaufen.

Auch wenn Apple bislang an keinem Kryptowährungsprojekt beteiligt ist, sieht das Unternehmen langfristiges Potenzial und schaut auch auf die Technologie hinter Bitcoin, Ethereum und anderen Digitalwährungen. Ebenfalls interessant könnte sein, dass Apple für seine Apple Card mit Goldman Sachs zusammengearbeitet hat, dass wiederum über eine eigene Kryptowährung nachdenkt, so das Handelsblatt. Die US-Bank JP Morgan hatte im Februar 2019 seinen JPM Coin als bankeigenes Verrechnungsmittel angekündigt und die Testphase gestartet. Ende 2019 soll der Stable Coin herauskommen.