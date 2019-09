Eine robuste Vorstellung der Aktienmärkte sowie die Erholung der Ölpreise haben zuletzt auch dem Arca Oil Index wieder Beine gemacht und den Index vor „Schlimmeren“ bewahrt. Ein Blick auf den Chart zeigt zudem, dass der Index aktuell eine wichtige Zone erreicht hat. Nun muss er schlichtweg liefern…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 20.08. hieß es u.a. „[…]Bislang lässt die Erholung wichtige Attribute vermissen. Vor allem fehlt es ihr an Durchschlagskraft. Erst eine Rückeroberung der wichtigen 1.230 Punkte würde für Entspannung sorgen, doch bis dahin scheint es noch ein weiter Weg zu sein… Mit anderen Worten: Die Wiederaufnahme der Abwärtsbewegung in Richtung 1.100 Punkte ist aktuell nicht auszuschließen.“



Der Index vermochte es in der Folgezeit nicht, die wichtigen 1.230 Punkte zu durchbrechen und nahm noch einmal Fahrt in Richtung 1.100 Punkte auf. Letztendlich markierte er im Bereich von 1.120 Punkten sein letztes Bewegungstief und erholte sich im Anschluss.

Die Erholung hat nun eine entscheidende Phase erreicht. Horizontalwiderstände, Abwärtstrend und die 200-Tage-Linie formen im Bereich von 1.230 bis 1.260 Punkten ein veritables Widerstandscluster. Im Bereich von 1.300 Punkten würde dann die nächste Bewährungsprobe warten.

Kurzum: Der Index hat eine massive Widerstandszone vor der Brust. Ob die Kraft aktuell ausreichen wird, diese Zone zu durchstoßen, bleibt abzuwarten, muss aus unserer Sicht aber bezweifelt werden. Auf der Unterseite bieten neben den 1.120 Punkten auch die 1.160 Punkte Unterstützung. Letztendlich klärt sich das Chartbild erst, sollte es dem Index gelingen, die 1.300 Punkte zu durchbrechen. Bis dahin besteht auf der Unterseite weiterhin ein gewisses Risiko.