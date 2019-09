FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag nach Kursverlusten am Vortag vorerst stabilisiert. Vor der Veröffentlichung wichtiger geldpolitischer Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) wurde die Gemeinschaftswährung am Vormittag bei 1,1014 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1003 Dollar festgesetzt.

Bis zum frühen Nachmittag wird am Devisenmarkt mit wenig Kursbewegung gerechnet. Dann wird die EZB ihre geldpolitischen Beschlüsse veröffentlichen. Nach Einschätzung der Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank "ist die Unsicherheit über das Ausmaß der expansiven Schritte, die die EZB heute ergreifen wird, hoch". Dementsprechend sei das Potential für heftige Kursbewegungen am Devisenmarkt groß.