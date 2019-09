FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Mittwoch vor geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed etwas gesunken. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1059 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte der Euro noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1053 (Dienstag: 1,1026) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9047 (0,9070) Euro.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem der Euro in der vergangenen Nacht bis auf 1,1076 Dollar gestiegen war. Die Finanzmärkte warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Am Devisenmarkt wird fest mit der zweiten Zinssenkung in diesem Jahr gerechnet. Die meisten Analysten erwarten einen Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte nach unten. Derzeit liegt der Leitzins in einer Spanne zwischen 2,0 und 2,25 Prozent.