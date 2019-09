Angesichts sich eintrübender globaler Konjunkturprognosen sind auch die Aussichten für weitere Kursgewinne der marktbreiten europäischen Aktien schlechter geworden – ein Börsenumfeld, in dem sich Investoren ruhig einmal im Sektor der Small Caps umsehen sollten. Denn langfristig betrachtet liegt die Wertentwicklung von Nebenwerten deutlich über der von Standardwerten.

Die Gründe dafür sind vielfältig: Oftmals nehmen kleinere Unternehmen mit ihren innovativen Produkten führende Positionen in Nischenmärkten ein und sind dadurch besonders attraktiv. Auch Firmen, die sich in einer Phase überdurchschnittlichen Wachstums befinden und auf dem Weg zum Standardwert sind, bieten oft überdurchschnittliche Investmentmöglichkeiten. Berenberg-FondsManager Peter Kraus nennt weitere Gründe, warum sich im Nebenwerte-Sektor oftmals bessere Anlageopportunitäten im Vergleich zu Standardwerten auftun: So ist das Spektrum an Nebenwerte-Aktien deutlich umfangreicher, was Spezialisten eine gezielte Auswahl besonders chancenreicher Titel ermöglicht. Neben dem größeren Anlageuniversum wirkt sich auch die geringere Analysten-Coverage positiv aus: Kleine Unternehmen werden von weniger Analysten beobachtet, weshalb Experten durch eine detaillierte Analyse Marktineffizienzen erkennen und nutzen können. Die geringere Unternehmensgröße vieler börsennotierter Small Caps wirkt sich zudem positiv auf Wachstumsaussichten und Innovationsbereitschaft aus: Kleinere Unternehmen können oftmals stärker wachsen als ihre größeren Konkurrenten, sie sind meist innovativer, dynamischer und flexibler als die hoch kapitalisierten Large Caps. Weitere Vorteile europäischer Nebenwerte liegen in einer vergleichsweise hohen Beteiligungsquote des Managements sowie der Tatsache, dass sich regelmäßig potenzielle Übernahmekandidaten unter diesen finden.

Der Berenberg European Small Cap R (WKN A2DVQD, ISIN LU1637619120) wurde am 02. Oktober 2017 aufgelegt, hat sich ganz auf das Investmentziel europäischer Nebenwerte fokussiert und verfügt aktuell über ein FondsVolumen von 198,13 Millionen Euro. Der Berenberg-Fonds verwendet den MSCI Europe Small Cap Index als Benchmark und nutzt den Euro als FondsWährung. FondsManager Peter Kraus verfügt über eine 19-jährige Anlageerfahrung und hat zuvor bei Allianz Global Investors maßgeblich zum Erfolg des Small Cap Teams beigetragen. Der ausgewiesene Experte für Nebenwerte leitet seit Oktober 2017 das Small Cap Team im Asset Management von Berenberg. Sein Investmentansatz, in erfolgreiche Nischenplayer aus Europa zu investieren, die sich in einer starken Wachstumsphase befinden, hat seit FondsAuflegung zu attraktiven Anlageergebnissen geführt. Wie sehen die Renditen des europäischen Nebenwerte-Fonds im Detail aus?