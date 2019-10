Ceconomy - verliert Media-Markt und Saturn nicht nur die Rabattschlacht?

Short-Strategie - EMA 20 Pullback

Symbol: CEC ISIN: DE0007257503

Rückblick: Das Unternehmen entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des Metro Konzerns. Ceconomy führt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn eigenständig weiter. Seit Ende des vergangenen Jahres hat das Unternehmen offiziell in den Krisenmodus geschalten. Die Aktie des Handels-Konzerns befindet sich im Abwärtstrend. Media-Markt und Saturn sind in der Werbung fast nur mehr mit Rabattangeboten vertreten. Gegen Amazon und Co. wird man sich so nicht behaupten können. Wer sich noch an Praktiker erinnert weis, "20 Prozent auf alles - außer Tiernahrung" trieben die Baumarkt-Kette in den Ruin! Das Discounter-Prinzip funktioniert nur mit einer entsprechend niedrigen Kostenstruktur. Nach den Aktionären gehören die Mitarbeiter und zuletzt auch noch die Marke zu den Verlierern.