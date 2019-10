Das Thema Brexit dominiert weiterhin das Handelsgeschehen bei EUR/GBP. Nachdem es lange Zeit nach einem ungeregelten Brexit aussah, kommt nun so kurz vor Torschluss und sicherlich auch unter dem Einfluss eines erheblichen Leidensdrucks auf beiden Seiten wieder Bewegung in die Verhandlungen.

Plötzlich scheint sogar ein Kompromiss wieder möglich zu sein. Der Devisenmarkt hofft darauf und setzt auf diese Karte, denn das Britische Pfund ist aktuell der Gewinner am Devisenmarkt und konnte sich auch gegen den Euro zuletzt behaupten. Bis zu einer endgültigen Einigung (so sie denn überhaupt kommt) bleibt natürlich ein gewisses Risiko.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 27.09. hieß es u.a. „[…] Zwischenzeitlich kam es zum Bruch der 0,89 GBP, sodass der Euro sich weiteres Abwärtspotential „erarbeitete“. Der von uns befürchtete Durchmarsch in Richtung 0,868 GBP blieb bislang allerdings aus. Die überverkaufte Markttechnik brach sich Bahn. Der Euro leitete ausgehend von den 0,88 GBP einen Erholungsversuch ein. Dieser steht nun unmittelbar vor einer schweren Hürde. Die 0,89 GBP gilt es aus Euro-Sicht zurückzuerobern, um den Weg für einen Test der 0,91 GBP freizumachen. Sollte es darüber hinausgehen, muss die Lage neu eingeschätzt werden. Auf der Unterseite ist ein Test der 0,868 GBP noch nicht vom Tisch.“

In der Folgezeit konnte der Euro zunächst das wichtige Signal generieren und lief über die 0,89 GBP. Bis auf knapp 0,902 GBP dehnte die Gemeinschaftswährung ihre Erholung noch aus, ehe die wieder aufkeimenden Hoffnungen auf einen geregelten Brexit dem Ganzen den Stecker zogen. Aktuell nimmt der Euro wieder die wichtige Unterstützung bei 0,88 GBP ins Visier. Das von uns präferierte Bewegungsziel von 0,868 GBP rückt damit so langsam wieder in Reichweite, nachdem es im ersten Anlauf nicht erreicht wurde.

Kurzum: Wir bleiben bei unserer Einschätzung. Die 0,868 GBP „winken“ als potentielles Bewegungsziel auf der Unterseite. Hierzu müssten allerdings noch die 0,88 GBP durchbrochen werden. Auf der Oberseite gilt unverändert, dass oberhalb von 0,91 GBP eine Neubewertung der Lage erforderlich wäre. Kurzfristig bilden die 0,89 GBP und die 0,90 GBP wichtige Widerstände.