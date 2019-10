Nordex – genug ist genug

Liebe Leser, am 25.9 hatten wir nochmal nachgelegt auf Nordex und Ihnen die WKN KA32N9 empfohlen. Damals der Kurs – 2,15 Euro. Jetzt liegt der Turbo bei 3,30 Euro, sprich 50% vorne in etwa. Bitte nehmen Sie die Gewinne raus. Wir haben neue Investment- und Tradingideen und die gibt es Mittwoch im Exklusivbereich. Auch für diejenigen, die short spekulieren wollen, wird etwas dabei sein. Übrigens – zum Glück hatten wir nichts empfohlen, aber wir waren auf alle Fälle in Sachen der Aktie Hello Fresh komplett auf der falschen Fährte. Wir haben immer vor einem Einstieg gewarnt, weil wir an das Geschäftsmodell nicht glauben. Heute zog das Papier dynamisch auf Allzeithoch. Fazit – wir lagen bei Hello Fresh richtig daneben.