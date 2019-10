Christoph Beuttler, Manager bei Climeworks, dem führenden Hersteller solcher CO2-Filteranlagen, erklärte die Technik des Direct-Air-Capture (DAC) gegenüber dem Deutschlandfunk wie folgt: „Man kann sich das so vorstellen: CO2 ist eine Säure und wir haben eine spezielle Base gebaut, die das CO2 anzieht und das Ganze in eine Maschine verpackt, die dieses CO2 dann aus der Luft holt.“

Immer mehr Tech-Start-Ups tummeln sich auf dem Markt für Negative Emissionstechnologien (NETs). Das Schweizer Unternehmen Climeworks betreibt bereits 14 solcher CO2-Filter in sechs Ländern. Erst kürzlich konnte das junge Unternehmen 50 Millionen Euro von internationalen Geldgebern einsammeln, berichtet der Stern am Sonntag. Weitere wichtige Player am Markt für NETs sind Carbon Engineering aus Kananda, Global Thermostat aus den USA und Ineratec aus Deutschland.

Auch immer mehr Klimaforscher gehen davon, dass negative Emissionstechnologien nötig sein werden, um das Zwei-Grad-Ziel der internationalen Klimapolitik noch einhalten zu können. Wilfried Rickels, Leiter des Forschungsbereichs Umwelt am Kieler Institut für Weltwirtschaft, erklärte bereits 2017 gegenüber der FAZ: „Ohne negative Emissionen und ohne den Einsatz neuer Technologien zur Speicherung von CO2 ist das Zwei-Grad-Ziel, geschweige denn das 1,5-Grad-Ziel, nicht einzuhalten.“

Noch ist die DAC-Technologie sehr teuer: 500 Euro kostet es eine Tonne CO2 aus der Luft zu filtern. Trotzdem hat Climeworks bereits Abnehmer für das gefilterte CO2: Unter anderem den Getränkehersteller Coca-Cola, der es als klimaneutrale Kohlensäure für seine Softdrinks nutzt. Sollten die CO2-Filter einmal in Masse gefertigt werden, dürfte auch deren Preis fallen.

Autor: Ferdinand Hammer

