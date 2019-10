Wer nun dachte, dass sich der Markt bereits ausgetobt hatte, nachdem das Unternehmen vor knapp drei Wochen die angepassten Umsatzerwartungen für das vierte Quartal des Fiskaljahres 2019 (per 31.07.) kommunizierte und darin den erwarteten Umsatz (netto) für diesen 3-Monatszeitraum mit 14,5 Mio. CAD bis 16,5 Mio. CAD angab und damit den Markt eigentlich mehr oder weniger „vorbereitet hatte“, wurde mit der Veröffentlichung der finalen Ergebnisse dennoch eines Besseren belehrt.

HEXO Corp. gab den Umsatz für das vierte Quartal des Fiskaljahres 2019 (per 31.07.) mit 15,395 Mio. CAD an. Gleichzeitig wies das Unternehmen einen Verlust in Höhe von -56,685 Mio. CAD aus. Für das erste Quartal des laufenden Fiskaljahres 2020 erwartet das Unternehmen nun eine Umsatzspanne von 14,0 bis 18,0 Mio. CAD. Insgesamt war der Markt wenig entzückt über die vorgelegten Daten.

Die Aktie ist aus charttechnischer Sicht drauf und dran, die eminent wichtige Unterstützung von 3,0 CAD signifikant zu unterschreiten. In diesem Fall würde sich ein weiteres Bewegungsziel bei 2,4 CAD (Tief aus November 2017) anbieten. Auch über ein Bewegungsziel bei 2,0 CAD muss nun diskutiert werden. Eine nachhaltige Entspannung gibt es unserer Meinung nach erst, sollte die Aktie über die 4,0 CAD zurücklaufen…