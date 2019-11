Moderate Kursgewinne können schnell verloren gehen

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat vorgestern beschlossen, den Leitzins erneut um 25 Basispunkte zu senken. Nach der dritten Zinssenkung in Folge liegt der Leitzins zukünftig im Korridor von 1,5 % bis 1,75 %. Damit wurden die mehrheitlichen Markterwartungen erfüllt.

Fed hat den Weg für eine Zinspause bereitet

In dem Statement zum aktuellen Zinsentscheid gab es lediglich eine Änderung, die allerdings eine hohe Relevanz für die kommenden Zinssitzungen hat. So wurde der Passus geändert bzw. gestrichen, wonach die Notenbank „entsprechend handeln will, um die wirtschaftliche Expansion aufrechtzuerhalten“ („will act as appropriate to sustain the expansion“). Stattdessen will die Fed nur noch die eingehenden Daten beobachten, um den angemessenen Zinspfad abzuschätzen. Dies ist ein klarer Hinweis auf eine Zinspause oder gar das mögliche Ende der Zinssenkungen.