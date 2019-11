In dieser Woche schickten die drei großen Interessenvereine für Privatanleger - Deutsches Aktieninstitut (DAI), Deutsche Derivate Verband (DDV) und Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) - eine gemeinsame Protestnote an das Bundesfinanzministerium. Es geht um die geplante Änderung des Einkommensteuergesetzes dahingehend, dass zukünftig Totalverluste aus Wertpapiergeschäften nicht mehr mit Gewinnen aus entsprechenden Geschäften verrechnet werden können.

Die wallstreet:online-Redaktion fragte bei Dr. Christine Bortenlänger, Geschäftsführender Vorstand des Deutschen Aktieninstituts, nach den möglichen Auswirkungen der Gesetzesänderung für Anleger und was Olaf Scholz noch so in der Schublade hat, um interessierte Anleger und alte Hasen vom Wertpapierhandel fernzuhalten.