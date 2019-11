Wildsauseo Branche – Banken in Deutschland

Niemand weiß, wie die Bankenbranche in zehn Jahren aussehen wird. Klar ist allerdings, dass deutsche Finanzinstitute unter starkem Druck stehen. Erkennbar ist das für die Kunden an dem schrumpfenden Filialnetz; die Mitarbeiter der Banken haben Angst vor dem geplanten oder drohenden Stellenabbau. Von der Finanzkrise in den Jahren 2007 und 2008 haben sich die Banken immer noch nicht erholt. Gründe dafür sind in der Bankenstruktur und in der strategischen Ausrichtung zu finden.

Das Bankensystem in Deutschland hat seine besonderen Probleme In Deutschland gibt es ein historisch gewachsenes Bankensystem, das auf drei Säulen fußt: Privatbanken

Sparkassen

Genossenschaftsbanken Unter den Privatbanken sind die Großbanken zu finden, die jeder kennt, z. B. die Deutsche Bank und die Commerzbank. Außerdem zählen noch ein paar kleinere, private Regionalbanken und Zweigstellen ausländischer Banken dazu.

