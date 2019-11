Gelingt Red Pine Exploration nun der Befreiungsschlag?

Red Pine Exploration (0,04 CAD | 0,02 Euro; CA75686Y4058) entwickelt das Wawa-Goldprojekt in Ontario. Es besteht aus acht historischen Goldminen und erstreckt sich über eine Fläche von über 5.500 Hektar. Red Pine konnte in diesem Jahr gleich zwei Ressourcen für zwei Vorkommen auf der Liegenschaft vorlegen. Kumuliert kommt man auf satte 701.000 Unzen Gold, wobei etwa ei Drittel bereits in der höheren Kategorie „indicated“ zu verorten ist (ausführlich hier). Derzeit exploriert man zwei weitere Vorkommen auf dem Gelände. Trotz der operativen Fortschritte ist die Aktie aber wie festgenagelt rund um die Marke von 0,04 CAD. Auf diesem Niveau befindet sie sich bereits seit dem April dieses Jahres. Dabei hat sich in diesem Zeitraum sogar der Markt verbessert, denn der Goldpreis notiert inzwischen deutlich höher.

Joint Venture vor Auflösung?

Ein Kritikpunkt von Investoren könnte das Unternehmen aber in den kommenden Monaten aus dem Weg räumen. Denn man hält aktuell nur 60 Prozent an Wawa, der Rest gehört der Investmentgesellschaft Citabar. Wie Analysten schreiben arbeitet Red Pine derzeit daran, diesen Anteil zu kaufen. Dann würde man über 100 Prozent des Projekts verfügen und könnte frei agieren. Hinter Citabar steckte der kanadische Pharma-Milliardär Barry Sherman. Ende 2017 war er unter bis heute ungeklärten Umständen ermodert worden. Die Erben haben offenbar kein Interesse am Explorations- und Mining-Geschäft und sind laut Analysten bereit, ihren 40 Prozent-Anteil am Wawa-Projekt abzugeben. Sollte diese Transaktion unter der Regie der neuen Red Pine-Präsidenten Mia Boiridy klappen, könnte der Weg auch für die Aktie wieder frei sein.

Aktieninfo Red Pine Exploration:

Börsenkürzel TSX-V: RPX

ISIN: CA75686Y4058

Aktienkurs: 0,04 CAD | 0,02 Euro

Börsenwert: 19,4 Mio. CAD

Ausstehende Aktien: 369,2 Mio.

Ausstehende Aktien (voll verwässert): 478,5 Mio.

Relevante Anteilseigner: Management (14%), Goodman & Company (2,4%), US Global (2,6%), Mackenzie Investments (3,4%), IG Investment Management (1,0%)

Weitere Informationen zu Red Pine Exploration sowie eine aktuelle Unternehmenspräsentation finden Sie unter www.redpineexploration.com“.