Wind, Wasserstoff, Rohstoffe: Die hohen Zinsen machen es den Aktien schwer!

Wind, Wassertsoff, Rohstoffe: Small Caps müssen ums Überleben kämpfen!

Aktuell ist das in vielen Märkten zu sehen. So musste sich Siemens Energy Garantien über einen zweistelligen Milliardenbetrag beim deutschen Staat besorgen. Aufträge für Windparks sind oft milliardenschwer. Doch die Berechnungen zu den Projekten, die vielleicht vor zwei oder drei Jahren aufgestellt wurden, passen nicht mehr im aktuellen Zinsumfeld. Dazu kommen in dieser Branche zusätzlich höhere Materialkosten. Bei Wasserstoff-Aktien steht derzeit die einst gehypte NEL aus Norwegen unter Druck. Auch hier geht es um große Investitionen, die sich erst in ein paar Jahren auszahlen. Hier leiden die Aktien vor allem unter der Furcht, dass die nötigen Finanzierungen nicht mehr zu stemmen sind und die Unternehmen scheitern. Ähnliches läuft derzeit auch bei den kleineren Rohstofffirmen. Diese müssen sich alle zwei bis drei Jahre neu finanzieren, meist über Kapitalerhöhungen, um ihre Projekte evoranzutreiben. Wenn aber die Investoren ihr Geld zusammenhalten, fehlt dieses Risikokapital und so manche Firma wird diese Marktphase nicht überstehen.