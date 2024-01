Die in den USA wieder steigende Inflation hat die Märkte nicht erschüttert. Sie setzen weiter auf Zinssenkungen durch die Federal Reserve. Der Goldpreis konnte anfängliche Verluste wieder aufholen. Nun stellt sich die Frage: Liegt hier ein Fehlausbruch vor oder kommt der Run auf die Marke von 2.100 US-Dollar je Unze?

Höhere US-Inflationsrate als erwartet!

Am Donnerstag hatte der Markt mit Spannung auf die US-Inflationszahlen für den Dezember gewartet. Erwartet wurden 3,2 Prozent, am Ende waren es 3,4 Prozent. Das ist kein Beinbruch, aber die Aktienmärkte legten zunächst den Rückwärtsgang ein. Die Verluste wurden aber noch im Tagesverlauf aufgeholt. Weiter glaubt die klare Mehrheit der Investoren an eine erste Zinssenkung im März durch die US-Notenbank Federal Reserve.