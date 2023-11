Tax Loss Season: Bei Small Caps winken Chancen!

In Nordamerika herrscht aktuell Tax Loss Season . Irgendwann Ende November oder Anfang Dezember gehen Anleger ihre Depots durch, um Verlustbringer hinauszuwerfen. Das hat einen Grund: Die Verluste können steuerlich gegen Kursgewinne geltend gemacht werden. Oft steigen die Anleger dann im Januar wieder in die gleichen Titel ein. Dies hat zur Folge, dass diese Aktien meist in den ersten beiden Dezember-Wochen noch einmal unter Druck kommen und fallen.

Bei Small Caps gab es dieses Jahr oft Verluste, daher könnte hier der Druck besonders groß sein. Schlaue Anleger legen sich in dieser Phase Watchlists zurecht, um nach Ende der Tax Loss Season günstig einzusteigen. Auf diese Liste gehören auch die Aktien von Bunker Hill Mining (0,12 CAD; US1206132037). Im Mai konnte das Unternehmen die Finanzierung für den Bau seiner Zink-SIlber-MIne in Idaho abschließen. Somit besteht hier kein Finanzierungsrisiko mehr. Damals aber lief die Aktie bis über die Marke von 0,25 CAD – bei hohen Handelsumsätzen. Dementsprechend dürften die Käufer von damals nun auf Verlusten sitzen. Denn im Prinzip hat sich der Titel danach wieder halbiert und notiert dort, wo er zu Jahresanfang stand. Dabei besteht nun kein Finanzierungsrisiko mehr für den Minenbau. Mutige Anleger sollten den Titel daher in den kommenden Tagen und Wochen im Auge behalten. Rund um 0,12 bis 0,14 CAD hatte die Aktie zwar in den vergangenen Monaten einen soliden Bioden gebildet. Dennoch dürfte der eine oder andere Anleger, der im Frühjahr zu den Höchstkursen eingestiegen ist, hier noch auf die Verkäuferseite wechseln. Mehr zum Stand des Minenbaus gibt es übrigens im Video.

Aktieninfo Bunker Hill Mining

Börsenkürzel (TSX.v) | ISIN: BNKR | US1206132037

Aktienkurs: 0,12 CAD

Relevante Anteilseigner: Management & Insider, Merk, Ruffer, Valuestone

Das könnte Sie auch interessieren:

Tipp: Abonnieren Sie HIER unseren kostenlosen RohstoffBrief-Newsletter und verpassen Sie künftig keine kursbewegende News mehr. Ihre Daten werden keinesfalls an externe Dritte weitergegeben. Der Newsletter ist jederzeit kündbar.