Kann die Morphosys-Aktie ihren Höhenflug auf 115 Euro ausbauen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Der Aktienkurs des Biotechnologieunternehmens Morphosys (ISIN: DE0006632003) setzte Ende Juni 2019 nach der Veröffentlichung einer Studie über eine Therapie, die das Leben von Blutkrebspatienten verlängert, zu einer imposanten Rally an. Notierte die Aktie noch am 27.6.19 bei 82 Euro, so wurde sie am 1.8.19 mit 108 Euro um 31 Prozent höher gehandelt. Nach einer kurzen volatilen Seitwärtsphase gab der Aktienkurs bis zum 14.11.19 wieder auf bis zu 95 Euro nach. Nachdem die positiven Ergebnisse der Studie am 18.11.19 bestätigt wurden, übersprang die Aktie wieder mühelos die Marke von 100 Euro.

Wer beim aktuellen Morphosys-Kurs von 105,80 Euro davon ausgeht, dass die in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 145 Euro (Berenberg Bank) zum Kauf empfohlene Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder das Jahreshoch bei 115 Euro knacken wird, könnte eine Investment in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.