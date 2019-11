Aktie auf einem guten Weg

Noch kann von keinem Durchbruch gesprochen werden, allerdings gibt es zahlreiche Faktoren, die einen Ausbruchsversuch begünstigen. Zum einen wäre das ein mögliches bullisches kreuzen der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200, zum anderen die aktuell laufende Konsolidierungsphase mit einem latenten Doppelboden im Bereich von 20,35 Euro. Für ein regelkonformes Kaufsignal müsste jedoch erst das aktuelle Monatshoch bei 21,78 Euro überwunden werden. Nur so ließe sich im weiteren Verlauf Kurspotenzial an 23,14 Euro freisetzen, darüber sogar an die Jahreshochs von 25,16 Euro. Für dieses Szenario würde sich ein gehebeltes Long-Instrument anbieten. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von zunächst 20,33 Euro allerdings noch nicht überschreiten. Ein Rückfall unter die beiden Durchschnitte würde hingegen von einer fortgesetzten Schwächephase der Aktie sprechen, Abgaben zurück auf 19,00 Euro könnten dann rasch folgen, im Zweifelsfall wird der untergeordnete Abwärtstrend um glatt 18,00 Euro noch einmal angesteuert. Dies würde jedoch einen faden Beigeschmack hinterlassen und einen Ausbruchsversuch auf unbestimmte Zeit verschieben.