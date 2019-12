Börse Daily am Sonntag mit DAX, Siemens, Commerzbank, E.ON, ThyssenKrupp, Munich Re, Airbus, MTU, Johnson Johnson

die Aktie von Siemens befindet sich aktuell in einem Aufwärtstrend und steigt seit dem Verlaufstief vom 15. August bei 84,42 Euro steil an. Fast ohne Unterbrechung legten die Aktien bis zum jüngsten Verlaufshoch vom 2. Dezember bei 119,62 Euro zu. Seit dem Anstieg über den Widerstand bei 116 Euro vom 25. November bewegt sich die Aktie aber weitgehend zwischen 116 und 118 Euro seitwärts.

Der Titel könnte sich nach dem langen Anstieg in einer Toppbildung befinden und vor einem Rückgang stehen. Als Anlaufmarke könnte das Gap vom 7. November bei 109,20 Euro dienen (ovaler Kreis im Chart). Gaps werden in der Mehrzahl der Fälle wieder geschlossen. Es bietet sich eine Short-Position in der Aktie im Bereich von 116 Euro an.