Mercado Libre - das latainamerikanische E-Commerce-Unternehmen ist wieder stark unterwegs!

Breakout Trading-Strategie

Symbol: MELI ISIN: US58733R1023

Rückblick: Das Unternehmen betreibt die größte E-Commerce-Plattform in Südamerika. Im dritten Quartal verkaufte MercadoLibre fast 100 Millionen Artikel. Für MercadoLibre ist aber auch seine Zahlungsplattform MercadoPago, die ähnlich wie PayPal aufgebaut ist, zukünftig wohl ein wichtiger Wachstumstreiber. Das Unternehmen erfreut sich immer größerer Beliebtheit und bindet damit mehr Käufer und Verkäufer an seine Plattform. Der lateinamerikanische Konzern könnte weiterhin vom Wachstum in der E-Commerce-Branche profitieren. Auch das Fintech-Geschäft des Unternehmens ist ebenfalls ein Mega-Trend. Vom Allzeithoch bei 698 USD hat das Papier stark korrigiert. Jetzt zeigt das Unternehmen wieder Stärke. Die Aktie befindet sich aktuell über den exponentiell gleitenden Durchschnitten EMA 50 und dem EMA 20.