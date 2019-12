FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem schwächeren Wochenauftakt droht dem Dax am Dienstag der Rutsch unter die runde Marke von 13 000 Punkten. Der deutsche Leitindex sank in den ersten Minuten nach der Eröffnung um 0,71 Prozent auf 13 012,15 Punkte.

Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank verwies auf mangelnde Impulse aus den USA und Asien. Investoren warteten vorerst die politischen und geldpolitischen Großkampftage am Mittwoch und Donnerstag ab mit den Notenbankentscheidungen in den USA und der Eurozone sowie den Wahlen in Großbritannien. Zudem bleibt der Handelsstreit zwischen China und den USA im Fokus.

Der MDax der mittelgroßen Werte büßte im frühen Handel 0,64 Prozent auf 27 202,16 Zähler ein. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,43 Prozent abwärts./ajx/mis