Ein spektakuläres Weihnachtsgeschenk macht der Goldexplorer Kalamazoo Resources (WKN A2PTCL / ASX KZR) seinen Aktionären am heutigen Montag! Bis zu 1.916 Gramm Gold pro Tonne erbringt nämlich die vierte Bohrung auf dem Castlemaine-Projekt des Unternehmens im australischen Bundesstaat Victoria!

Kalamazoo steht noch ganz am Anfang der Bohraktivitäten auf Castlemain, mit denen man, so das erklärte Ziel des Unternehmens hochgradige Goldvorkommen entdecken will, wie sie auch auf der nahegelegenen Fosterville-Mine von Kirkland Lake Gold zu finden sind. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, aber zumindest den Anfang hat Kalamazoo nun erfolgreich gemacht.