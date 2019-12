Abwärtstrend im Fokus!

Auf kurzfristiger Basis ergeben sich durch den Ausbruchsversuch vom Montag über den kurzfristigen Abwärtstrend bestehend seit den Oktoberhochs durchaus vielversprechende Handelsansätze, oberhalb der Marke von 69,00 Euro könnte das Wertpapier von Puma weiter in den Bereich der Novemberhochs von 70,55 Euro zulegen. Mittelfristig würde dann das Jahreshoch bei 73,90 Euro in den Fokus rücken und zu Beginn des neuen Jahres eine solide Rendite von 100 Prozent ermöglichen. Hierzu müsste man auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC31PC zurückgreifen. Eine Verlustbegrenzung gemessen am Basiswert sollte das Niveau von vor erst 67,70 Euro allerdings nicht überschreiten. Ein Rückfall unter dieser Marke würde nämlich weitere Abgaben in Richtung 67,00 Euro forcieren, darunter auf die einsatzbeliebte Unterstützung von glatt 66,00 Euro. Wehe aber, Puma fällt darunter zurück! In diesem Fall müsste die bullische Ausgangslage zurückgenommen werden, Abgaben zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 62,08 Euro wären erste Folgeauswirkungen. Mittelfristig könnte es sogar auf 60,00 Euro und vielleicht noch die Unterstützung aus April/Mai um 48,50 Euro weiter abwärts gehen.