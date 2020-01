Die Aktie des kanadischen Silberproduzenten Pan American Silver besticht bereits seit geraumer Zeit durch einen imposanten Aufwärtsdrang. Die Kombination aus robuster, fundamentaler Unternehmenslage und der aussichtsreichen Charttechnik machte diesen Wert in der Vergangenheit so interessant. Die aktuelle Gemengelage gipfelte kürzlich im Sturm auf die 24,0 US-Dollar. Darüber hinaus ging es bislang nicht. Die Aktie hängt hier aktuell (noch) fest.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 28.12. hieß es u.a. „[…] Die starke Vorstellung des Silberpreises machte der Aktie nun weiter Beine. Die relevante Widerstandsmarke von 22,0 US-Dollar wurde zwischenzeitlich geknackt. Der Ausbruch hat bereits Form angenommen. Der Wert beendet die Handelswoche oberhalb von 23,0 USD-Dollar. Damit hat sich das bereits zuletzt an dieser Stelle thematisierte Bewegungsziel von 25,0 US-Dollar aktiviert. Sollte es darüber hinaus gehen, stünden sogar die 28,0 US-Dollar zur Disposition. Die Aktie hat in der aktuellen Situation zweifelsohne das Momentum auf ihrer Seite, dennoch gilt es, auch den Blick auf die Unterseite zu richten. Die Bewegung ist überkauft, das Kursniveau exponiert. Gewinnmitnahmen sollten daher nicht überraschen. Idealerweise spielen sich diese nun oberhalb von 22,0 US-Dollar ab. Eine weitere Unterstützung bietet der Bereich um 20,0 US-Dollar. Darunter sollte es dann nicht mehr gehen. […]“



Die letzten Handelstage waren von einer ausgeprägten Stärke bei den Edelmetallpreisen gekennzeichnet. Auf die Kurse der Produzenten schlug diese Entwicklung noch nicht vollumfänglich durch. Hier durfte es eine Rolle gespielt haben, dass die Produzentenaktien bereits im Vorfeld (sehr) gut gelaufen sind.

In Bezug auf Pan American Silver gilt festzustellen, dass die Aktie trotz der jüngsten Verschnaufpause unverändert überkauft ist. Eine Konsolidierung sollte daher nicht überraschen. Die für diesen Fall wichtigen Marken sehen wir unverändert bei 22,0 US-Dollar und 20,0 US-Dollar. So lange die Aktie oberhalb von 20,0 US-Dollar notiert, sehen wir weiterhin Chancen auf der Oberseite. Interessant würde es daher werden, sollte die Aktie den in den letzten Handelstagen installierten Widerstand bei 24,0 US-Dollar aushebeln können. Das könnte womöglich noch einmal frische Kräfte freisetzen. Eine rasche Fortsetzung der Bewegung in Richtung 25,0 US-Dollar oder gar 28,0 US-Dollar ist aus unserer Sicht daher noch keineswegs vom Tisch.