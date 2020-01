Erleben die Aktienmärkte nun Gewinnmitnahmen, wenn der Phase 1 Deal heute unterschrieben wird (17.30Uhr). Gestern bereits setzten diese Gewinnmitnahmen an den amerikanischen Aktienmärkten ein mit der Meldung, dass die bestehenden Straf-Zölle bis zur US-Wahl in Kraft bleiben und (wenn überhaupt) erst mit einem Phase 2 Deal abgeschafft werden könnten. Das reduziert die (eingepreiste) Erwartung der Aktienmärkte nach dem „ewigen Frieden“ zwischen den USA und China, Zölle und Investitionsunsicherheit bleiben bestehen, Lieferketten werden verlagert. Wichtig wird heute die Veröffentlichung zum Text des Deals. Heute Nacht hat Donald Trump in einem Tweet Apple attackiert – gestern die Aktie (und damit der Nasdaq) wohl nicht zufällig schwächer..

Das Video "Gewinntmitnahmen nach Handels-Deal?" sehen Sie hier..

