Timo Emden, Analyst bei Emden Research, erklärte am Dienstag gegenüber dem Handelsblatt : „Anleger fragen Bitcoin und Co. derzeit nicht aufgrund geopolitischer Risiken nach, sondern laufen sich für das anstehende ‚Halving' warm“.

Die Performance des Bitcoins im neuen Jahr kann sich sehen lassen: Diese Woche war die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung zeitweise auf ein Zwei-Monats-Hoch von über 8.870 US-Dollar gestiegen. Das bevorstehende Halving und der Handelsstart von Bitcoin-Optionen an der Chicagoer Terminbörse Chicago Mercantile Exchange (CME) sorgen offenbar für Rückenwind.

Unter dem sogenannten Bitcoin-Halving versteht man eine Veränderung des Bitcoin-Algorithmus: Die Bezahlung der Krypto-Miner, die dem Bitcoin-Netzwerk ihre Rechenleistung zur Verfügung stellen und neue Bitcoins schürfen, wird dabei halbiert. Dies führt zu einer verlangsamten Bitcoin-Geldschöpfung und soll zu einer Deflation der Kryptowährung führen. Das Halving ist fester Bestanteil des Bitcoin-Algorithmus und tritt in regelmäßigen Abständen auf.

Ein weiterer Grund für den jüngsten Bitcoin-Höhenflug: Seit Montag können Anleger an der renommierten Chicagoer Terminbörse CME nun auch Bitcoin-Optionen handeln, berichtet die ARD. Zuvor konnte man dort schon Bitcoin-Futures handeln.

In einer Pressemitteilung der CME Group heißt es: „Seit der Einführung unserer Bitcoin-Futures vor fast zwei Jahren haben Kunden wachsendes Interesse an Optionen als weitere Möglichkeit zur Absicherung und zum Handel in diesen Märkten bekundet. (…) Wir glauben, dass Bitcoin-Optionen unseren Kunden nun mehr Präzision und Flexibilität beim Risikomanagement bieten werden“.

Am Donnerstagnachmittag steht der Bitcoin leicht im Minus: Ein Bitcoin kostet derzeit 8.657 US-Dollar (Stand: 16.01.2020, 12:19 Uhr; CoinMarketCap).

Autor: Ferdinand Hammer

Unter der Marke Mint Assets startet die wallstreet:online Gruppe demnächst eine Investmentplattform für digitale Assets. Durch digitale Assets werden auch Kleinanleger die Möglichkeit bekommen, in Projekte oder Firmen zu investieren, die traditionell nur für zugelassene Investoren geöffnet waren. Es kann sich dabei um bestehende Firmen handeln, die noch nicht für einen Börsengang qualifiziert sind, aber auch um neue Projekte, die Startkapital benötigen.

Alle auf der Plattform angebotenen Investitionen werden von der BaFin genehmigt sein. Mint Assets wird bald live gehen, Sie können sich jedoch bereits jetzt kostenlos whitelisten und von diversen Vorteilen profitieren:

Bei ausgewählten Investitionen erhalten Sie einen Bonus, sofern der Emittent dies gestattet

Ein Prozentsatz des Investmentvolumens vom ersten Projekt wird für gewhitelistete Investoren reserviert

Bevor Investitionen live gehen erhalten Sie Zugang zu einen exklusiven Investor Prospekt

--------

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die wallstreet:online capital AG und die Ihnen nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zustehenden Rechte. Zu den Informationen.