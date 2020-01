Der US-Ölkonzern legte kürzlich die aktuellen Daten zum vierten Quartal vor. Diese fielen durchaus robust aus, dennoch vermochte es die Aktie nicht, entscheidende Akzente auf der Oberseite zu setzen. Die stark rückläufigen Ölpreise lasten aktuell auf den Aktienkursen der Ölproduzenten und Ölfeldserviceanbietern.

Lesen Sie hierzu unseren Kommentar vom 25.01. „Brent C.O. - Ölpreis auf Schussfahrt“

Lesen Sie hierzu unseren Kommentar vom 24.01. „WTI Oil - Ölpreis geht in die Knie“

Kommen wir auf Halliburton zurück. In unserer letzten Kommentierung hieß am 26.12. unter anderem „[…] Es wäre aus charttechnischer Sicht nun wichtig, wenn die Aktie einen Vorstoß über die 25,0 US-Dollar hinweg lancieren könnte. Ein starker Horizontalwiderstand in Verbindung mit der 200-Tage-Linie formen in diesem Bereich ein veritables Widerstandscluster. Sollte es zu einem Ausbruch kommen, könnte das Kaufsignal Kraft bis in den Bereich von 27,0 US-Dollar (markantes März-Tief) entwickeln. Etwaige Rücksetzer spielen sich nun oberhalb von 22,75 US-Dollar ab.“



Der massive Widerstandsbereich 25+ US-Dollar limitierte in der Folgezeit die Aufwärtsbestrebungen der Aktie. Zudem wird der Kursverlauf nach wie vor von der sinkenden 200-Tage-Linie dominiert. Bislang gelang es dem Wert nicht, diese nachhaltig bullisch zu kreuzen. Entsprechende Versuche verliefen letztendlich erfolglos. Aktuell gerät das wichtige Kursniveau von 22,75 US-Dollar zunehmend in den Fokus. Sollte es darunter gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.

Unter fundamentalen Aspekten standen zuletzt die aktuellen Daten für das Dezember-Quartal im Fokus. Grundtenor – besser als erwartet bzw. befürchtet. Das Unternehmen erzielte im 4. Quartal 2019 einen Umsatz in Höhe von 5,191 Mrd. US-Dollar, nach 5,936 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Hohe Abschreibungen führten zu einem Nettoverlust. Der Nettoverlust für Q4/2019 wurde mit satten -1,653 Mrd. US-Dollar angegeben, nach einem Gewinn in Höhe von 0,664 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2018. Die Erwartungen des Marktes wurden beim adjustierten Gewinn (also beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn) übertroffen. Halliburton gab den adjustierten Gewinn mit 285 Mio. US-Dollar an. Das entspricht einem EPS von 0,32 US-Dollar.

Kurzum. Die Zahlen sind da und sie fielen vergleichsweise robust aus. Aus charttechnischer Sicht muss die Aktie nun die 22,75 US-Dollar verteidigen und sich aus der Umklammerung der 25+ US-Dollar Widerstandszone lösen.