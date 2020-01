Wie die Alibaba-Aktie 2019 um 55 % stieg und was 2020 noch bringt

Eine wirkliche Erholung der Aktie setzte erst Anfang November ein, als ein fantastischer Bericht für das zweite Quartal die Handelskriegsängste zu zerstreuen begann. Das Single-Day-Shopping-Ereignis im späteren Verlauf des Monats trieb die Aktienkurse weiter in die Höhe, da Alibaba am Black Friday/Cyber Monday in China einen Rekordumsatz von 36,5 Milliarden Dollar verzeichnete. Alibaba startete auch ein Aktienangebot an der Börse von Hongkong, wodurch dem Unternehmen 15 Milliarden Dollar an frischem Aktionärskapital in seine Kassen gespült wurde.

Und was geht nun im Jahr 2020 noch?

Langer Rede kurzer Sinn, das Geschäft von Alibaba sieht so gesund aus wie eh und je. Der Handelskrieg hat das unglaubliche Umsatzwachstum des Unternehmens kaum gebremst, das in einer Cash-Maschine eines ebenso fantastischen Geschäftsmodells mündet. Das Unternehmen erwirtschaftete in den letzten vier Quartalen einen freien Cashflow von 24,3 Milliarden Dollar auf der Grundlage von 64,6 Milliarden Dollar Umsatz.

Es ist letztlich keine Überraschung, dass Alibaba eine Fülle von Fahrbahnschwellen letztlich ungebremst überwinden konnte, um 2019 eine starke Rendite zu erzielen. Im Jahr 2020 und darüber hinaus sollten wir mehr davon sehen.

Dieser Artikel wurde von Anders Bylund auf Englisch verfasst und am 16.01.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Anders Bylund besitzt Aktien der Alibaba Group Holding Ltd. The Motley Fool hat keine Position in einer der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf fool.de veröffentlicht.