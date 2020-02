Die kurze Einschätzung der LageTrotz des etwas verhaltenen Starts zum Wochenbeginn haben sich heute die Bullen noch einmal nach Herzenslust ausgetobt. Das könnte sich noch als Pyrrhussieg über die Schwerkraft erweisen. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX steckt mitten in der blauen 2 mit einem Ziel zwischen der unteren lila Eindämmungslinie und der Marke 8350. Die seit dem Tief 10115 in der Weihnachtsindikation 2018 laufende grüne Y der orangenen B/X steht ihrerseits in ihrem bis 14696 reichenden Zielbereich.

In der ersten Hauptvariante (blauer Pfad) befindet sich die grüne Y bereits in der lila C. Diese zeigt bereits ein Abschlussmuster in Form eines EDTs (graue Eindämmungslinien; rote I=13639 mit blauer w=12495, blauer x=11823 in der L&S-Feiertagsindikation am 3.10., blauer y=13375, blauer x2=12883, blauer z=13639.Die rote II hat mit dem Bruch der unteren grauen Eindämmungslinie sowie der Abarbeitung des 23 Mindestziels 13079 (graue Fibos) ihre Pflicht erfüllt. Der Start der roten II (bisher 12884) ist korrektiv und kann als Zigzag mit orangener a=13159, orangener b=13280, orangener c=12884 und damit als blaue a/w interpretiert werden. Der Vergleich zum DJI mit der dort offenen lila 0-b-Linie ist dabei ein starkes Argument gegen einen möglicherweise bereits erfolgten Abschluss der roten II.Der Anstieg zum Wochenstart ist vermutlich ein Doppelzigzag (graue w=13040, graue x=12980, graue y bisher 13293) und als blaue b/x oder deren orangene a einzuordnen. Eine impulsive Zählweise des Anstiegs ist aber ebenfalls möglich.Die blaue b/x hat keine offenen Ziele mehr, so dass eine blaue c/y mit Ziel unterhalb 12884 jederzeit starten könnte. Es gibt jedoch keine zeitlichen Vorgaben für die Dauer der blauen b/x.In der mittlerweile sogar etwas zu bevorzugenden zweiten Hauptvariante (grauer Pfad) wurde bei 13639 sehr wahrscheinlich die lila Alt: A der grünen Y als Zigzag-X-Flat abgeschlossen, wobei die internen Strukturen bis zu einem Rücklauf unter die Marke 12598 einen nochmaligen Angriff auf das Allzeithoch erlauben würden. Die lila Alt: B sollte zumindest die hellblaue 0-b-Linie (derzeit bei 1209x) erreichen und dabei das 38er Mindestziels 12293 (rote Fibos) abarbeiten, wobei ein deutlich tieferer Fall unter das 61er RT bei 11460 nicht überraschend wäre. Als Untergrenze für die lila Alt: B dient die braune 0-b-Linie aus dem Tageschart (derzeit bei 1066x). Im Anschluss sollte die lila C/orangene B/X noch einmal ein weiteres Hoch oberhalb der lila Alt: A markieren.Die orangene C/Y wird als deutlich spürbarer Rücksetzer die blaue 2 unterhalb der unteren lila Eindämmungslinie beenden.Fazit:Der DJI hat mit dem Erreichen der Marke 27848 seine Pflicht aus Sicht des Big Pictures erfüllt und ist in das Kürprogramm eingestiegen. Die untergeordneten Wellenebenen im DJI lassen vor dem abschliessenden Hoch noch einmal einen deutlichen, aber bis maximal 25074 begrenzten Rücksetzer erwarten. Nach dem abschliessenden Hoch steht im DJI zumindest ein Rücklauf unterhalb 21457 an. Der DAX hat mit seinem neuen Allzeithoch seine Pflicht erfüllt, dürfte aber ebenfalls auf der Unterseite noch einmal richtig Schwung – eventuell sogar sehr deutlich unterhalb der 12k-Marke – vor einem erneuten und abschliessenden Allzeithoch holen. Erst danach wäre der Angriff auf den Bereich 973x bis 8350 zu erwarten.