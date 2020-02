Chinas Führung ist auf allen Kanälen in historisch einmaliger Form aktiv, um die Folgen des Ausbruchs des Coronavirus in den Griff zu bekommen oder zu nivellieren. An den Folgen des Coronavirus sind in China bereits als 493 Menschen gestorben. Die Zahl der bestätigten Infektionen liegt bei 24.562. Die Anzahl der Genesenen stellt sich auf 910.

Angesichts der Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs in China auf die Ökonomie und damit auf die Einkommensgrundlagen der Menschen vor Ort will Peking neue Konjunkturmaßnahmen verfügen. Es sollen Mittel in die besonders betroffenen Bereiche Einzelhandel, Logistik, Verkehr und Tourismus fließen. Mehr noch wird die Notenbank PBoC voraussichtlich am 20. Februar den Leitzins senken und die Reserveanforderungen für die Banken weiter lockern. Damit soll mehr und günstiges Geld für die Kreditvergabe freigesetzt werden. In Peking wird über eine Absenkung des angestrebten Wachstumsziels für 2020 von 6% räsoniert. Das ist sinnvoll, da die Wachstumswerte im 1. Quartal deutlich schwächer ausfallen werden. Da es sich um einen exogenen Einfluss handelt, ist diese temporäre Abschwächung jedoch nicht Ausdruck endogener Schwäche. Die Ratingagentur Moody's erwartet, dass es in den kommenden Monaten zu einem deutlichen Rückgang von Umsätzen und Gewinnen in ganz China vor allem in den Bereichen Verkehr, Konsum, Tourismus und Unterhaltung kommen wird. Aber es wird bei Abklingen der Corona-Krise auch zu partiellen Aufholeffekten kommen.

Fazit: China nimmt sich der Verantwortung an. Sie entscheiden, ob das Glas Wasser halbvoll oder halbleer ist!

Zu der aktuellen Lage liefert John Hopkins CSSE einen Überblick:

Link:

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda75 ...

Wichtiger Vorstoß der EU!

Das Thema der Form der Erweiterung der EU wird jetzt von der EU aufgenommen. Die Probleme der Erweiterungen unter Vernachlässigung der Eintrittsstandards sind in den letzten Jahren deutlich geworden und haben der Akzeptanz der EU innerhalb der EU geschadet. Die Kommission will den Ländern mehr Mitspracherecht bei der Aufnahme neuer Mitglieder in die Staatengemeinschaft geben. Die Kommission will in Kürze einen Vorschlag für eine Reform des Beitrittsverfahrens vorlegen. EU-Mitglieder sollen das Recht erhalten, Aufnahmeverfahren zu unterbrechen oder einen Neustart laufender Verhandlungen in einzelnen Bereichen zu erzwingen.