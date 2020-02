CK*Gold: Basismetalle unter Druck & goldener Stabilitätsanker

Das bestätigte sich zumindest bereits beim Gold, denn das gelbe Metall erreichte am 27.1.2020 in Euro gerechnet ein All-Time-High bei knapp 1.440 Euro je Feinunze und pulverisierte damit das Hoch aus dem Jahr 2011. In US-Dollar gerechnet fehlen hingegen noch einige hundert Dollar. Damit hat Gold einmal mehr seine stabilisierende Wirkung gezeigt und darf eigentlich in keiner Anlagestrategie fehlen. Darüber hinaus konnten Investoren seit Ende 2015 zusätzlich von einer fulminanten Kursentwicklung profitieren. Wir können uns noch gut erinnern, als die Mainstream-Medien gerade um diese Zeit schon den Abgesang auf Gold vorbereiteten.

Rückblickend waren Kurse um 1.100 US-Dollar pro Feinunze wahre „Schnäppchenpreise“ und zeigen wieder einmal, was es bedeutet antizyklisch zu agieren. Wir freuen uns jedenfalls, dass viele der treuen CK*Gold-Leser unserem Rat gefolgt sind und sukzessive immer wieder Gold hinzugekauft haben. Nach einer derartigen Rallye sind Rückschläge und Konsolidierungsphasen völlig normal und auch gesund.

Wer also spekulativ derzeit etwas zu viel Gold hält, dem kann man durchaus zur einen oder anderen Gewinnmitnahme raten, ansonsten sehen wir größere Rücksetzer als weitere Kaufchancen, um das Depot mit etwas Gold aufzuwerten. Die Gewichtung ist dabei immer an die individuellen Verhältnisse und Erwartungen anzupassen und kann nicht verallgemeinert werden. In der Regel liegt eine gute Quote zwischen 10 und 20%.

Leider konnten, abgesehen von einigen Ausnahmen wie Palladium, die anderen Edelmetalle und Rohstoffe sowie die Minenaktien der starken Entwicklung beim Gold nicht ganz folgen und vielen zuletzt deutlich zurück. Das betraf aber nicht nur die Rohstoffmärkte, sondern auch Aktien sowie Anleihen, welche in der letzten Woche auf Tauchstation gingen.

Das Coronavirus ist allgegenwärtig und beherrscht derzeit nicht nur die Medien sondern auch die internationalen Finanzmärkte. Das autoritäre, kommunistische Regime in Peking hat inzwischen ganze Städte abriegelt – nichts geht mehr! In vielen chinesischen Städten und Dörfern gibt es schon keinen Mundschutz mehr zu kaufen. Solche Szenen lassen schnell den Verdacht aufkommen, dass man (noch) nichts gegen den Virus in der Hand hat und dass dieser wohl extrem gefährlich sei. Und genau dieses Ungemach, dass das bisher unbekannte Virus womöglich gleich die ganze Welt lahmlegen könnte, breitet sich aktuell über die globalen Märkte aus.