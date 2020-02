Es werden Aktien gekauft, endlich! Derzeit ist die Stimmung so gut wie lange nicht mehr und die Marktteilnehmer investieren, als gäbe es morgen keine Aktien mehr. Seit Ende Januar kennt der deutsche Aktienmarkt nur den Weg nach oben. Auch wenn die Aufwärtsdynamik zuletzt etwas nachgelassen hatte, konnte gestern ein neues Top erzielt werden. Es erinnert schon etwas an die nicht enden wollende Party, bei der die Musik immer lauter wird. Die Verschnaufpause, die von November bis Anfang dieses Jahres in Form einer Seitwärtsbewegung stattgefunden hatte, ist nun offenbar beendet worden. Kann das nun immer so weiter gehen? Ja, es wird so weiter gehen, solange den Gästen auf der Party genügend Getränke zur Verfügung gestellt werden. Am Markt bedeutet dies Liquidität durch die Notenbanken. Wie auf einer richtig guten Party macht sich keiner Gedanken darüber, wie schwer der Kopf am nächsten Morgen sein wird. Es ist einfach zu schön zu feiern. Aber auch die beste Party geht irgendwann einmal zu Ende. Spätestens wenn die Musik abgestellt oder zumindest leiser wird, könnten die ersten Anzeichen von Kopfschmerzen entstehen. Aber bis es soweit ist, werden noch einige Flaschen geöffnet werden. Dem DAX hat jedenfalls der Bruch der steilen Aufwärtstrendlinie nicht geschadet. Der MACD-Indikator hat gerade wieder ein Kaufsignal generiert und der Stochastik-Indikator sollte in einer Trendphase ohnehin nicht beachtet werden. Die Umsätze ziehen bei steigenden Notierungen an und fallen bei rückläufigen Kursen. Es ist derzeit die bester aller Börsenwelten. Feiern ist gut, aber bitte mit Augenmaß. Die tollen (Karnevals-) Tage beginnen gerade erst.