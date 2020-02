Wegen des Feiertages in den USA am Montag könnte statt am berühmten „Turnaround Tuesday“ am heutigen Mittwoch die positive Wende von der schwachen Wocheneröffnung gelingen. Aktuell zumindest können sich die weltweiten Börsen schon wieder von der auch nicht wirklich überraschenden Nachricht einer Absatzdelle bei Apple wegen des Coronavirus erholen. Auch der Deutsche Aktienindex startet mit einem Plus in den Handel und könnte im Tagesverlauf das Allzeithoch bei knapp unter 13.800 Punkten testen.

Erneut nachlassende Neuinfektionszahlen haben schon die chinesischen Börsen beruhigt. Gleichzeitig stützen der positive Schwung aus der Zinssenkung und die Ankündigung einer möglichen staatlichen Rettungsaktion für die strauchelnden chinesischen Fluggesellschaften die Aktienkurse.

