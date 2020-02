Tesla – Widerstand aus ungewohnter Ecke

Elon Musk ist es gewohnt sich als Vorreiter einer neuen, grünen Mobilität zu präsentieren. Die Gigafactory in Nevada lies Elon Musk großflächig mit Solar-Panels bedecken, womit die Produktion zu einem Großteil CO2-neutral abläuft. Nun stößt Tesla in Brandenburg auf Widerstand von Naturschützern, die sich gegen die Abholzung des Waldes in Grünheide wehren. Aktive Trader schauen sich das Angebot bei eToro an. Hier handeln Sie Tesla als Aktie komplett ohne Gebühren. Ein passender Turbo mit Hebel 5 lautet JM6M8T.

Mit der „Grünen Hilfe“ klagt ein Umweltverband gegen das Tesla-Werk, womit sich die Fertigstellung durchaus verzögern könnte. Die Gerichtsentscheidung soll allerdings zeitnah gefällt werden, so dass die Unsicherheit über den Bau nicht allzu lange anhalten sollte.

An der Börse beschäftigen sich die Anleger derweil mit der anstehenden Kapitalerhöhung von Tesla. Der E-Autohersteller will neue Anteilsscheine im Wert von mehr als zwei Milliarden Dollar ausgeben. Elon Musk hatte diesen Schritt lange dementiert, aufgrund des hohen Aktienkurses ist es jedoch ein logischer Schritt.

Bei der UBS stört man sich wenig an der Kapitalerhöhung. Die zu erwartende Verwässerung sei minimal, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer neuen Studie. Mit einer „Sell“-Einstufung und einem Kursziel von 410 US-Dollar bleibt der Analyst bearish. Er bleibt bei seiner Einschätzung: Die Story des Elektroautobauers sei stark, aber die Papiere kosteten zu viel.