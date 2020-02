Gold steigt

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier zum Amoklauf in Hanau: „Das macht uns sprachlos, das macht traurig und zornig zugleich“.Im Gegenteil zur vorgeschobenen „Sprachlosigkeit“ nutzen die Politiker aller Parteien den ungeklärten Vorfall, bei dem auch deutsche Staatsangehörige, die Mutter des Täters sowie der Täter selbst Opfer wurden, nur wenige Stunden später für ihre parteipolitischen Ziele, um Hass zu sähen und die Gesellschaft zu spalten:Kanzlerin Angela Merkel: Rassismus und Hass seien ein Gift, und „dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft“.CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer: Die Tat von Hanau zeige, wie wichtig die „Brandmauer“ zur AfD ist.Außenminister Heiko Maas (SPD): „Rechtsterrorismus ist wieder zu einer Gefahr für unser Land geworden“.Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD): „Natürlich gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Erstarken der AfD und der Zunahme rechter Gewalt“.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeiner, Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) sprachen (s.o.) in Hanau vor rund 5.000 Menschen.SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil fordert eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz.Grünen-Politiker Cem Özdemir verlangt nach dem Anschlag von Hanau eine konsequente Ausgrenzung der AfD durch die übrigen Parteien.Kommentar: Wären alle Politiker, die ihrem Hass nach diesem Amoklauf ungehemmt freien Lauf lassen, genau so engagiert bei der Bekämpfung der unhaltbaren Zustände in der psychiatrischen Versorgung, hätte die Tat eventuell verhindert werden können.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis zieht der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar kräftig an (aktueller Preis 48.646 Euro/kg, Vortag 47.830 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.