Bezahlung mit Bitcoin bei Norwegian Air bald möglich?

Kooperation zwischen Norwegian Air und NBX für Zahlungen der Flugtickets in Bitcoin.

Immer mehr Firmen akzeptieren die nach der Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt Bitcoin (BTC) als Zahlungsmittel für ihre Produkte und Dienstleistungen. Laut dem Chef der Norwegian Block Exchange (NBX), Stig Kjos-Mathisen, plant auch Norwegian Air, einer der größten Fluggesellschaften Europas, noch in diesem Frühjahr Bitcoin für Zahlungen der Flugtickets zu akzeptieren. NBX wird dafür der Norwegian Air die erforderliche Infrastruktur für Bitcoin-Transaktionen bereitstellen. Unklar ist, ob die Fluggesellschaft nur Bitcoin oder auch andere Kryptowährungen wie Ethereum (ETH) oder Ripple (XRP) akzeptieren wird. Der Bitcoin kann am heutigen Handelstag leicht zulegen und notiert um 17:15 Uhr MEZ mit einem Plus von 1,02 Prozent bei 9.719 US-Dollar. Weitere Informationen erfahren Sie hier.

Kennen Sie GBE brokers?

GBE Brokers Ltd. ist ein lizenzierter Forex- und CFD-Broker mit Hauptsitz in Limassol und einer Niederlassung in Hamburg. Die Geschäfte im Bereich Retail-Brokerage werden von Herrn Rifat Sayim geleitet. Zuständig für die Sparte GBE Prime, in der GBE als Liquiditätsanbieter Preisquotierungen an anderen Banken und Brokerhäusern weiterleitet, ist Herr Ben-Florian Henke. GBE brokers bietet den Forex- und CFD-Handel über die Handelsplattform MT4 und MT5 an.

