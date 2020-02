Die Nervosität an den Aktienmärkten nimmt offenkundig zu. Aktuell werden sichere Häfen angesteuert, zu denen vor allem Gold zu zählen ist. Ein wenig Strahlkraft übt diesbezüglich aber auch Silber aus und so setzt das Edelmetall zu Wochenbeginn zum Sprung über eine wichtige Marke an.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 21.02. „SILBER - Das muss nun passieren!“ hieß es unter anderem „[…]So weit, so gut. Nun muss Silber allerdings nachlegen und den Widerstandsbereich 18,3 / 18,7 US-Dollar durchbrechen. Das Edelmetall ist zwar bereits in diesen eingedrungen, doch tut es sich noch ein bisschen schwer damit, die Aufgabe zu vollenden. Sollte es zu einem Ausbruch über die 18,7 US-Dollar kommen, stünden die 19,6 US-Dollar zur Disposition. Das, was jetzt aus dem bullischen Blickwinkel betrachtet unter allen Umständen nicht passieren darf, ist ein Rücksetzer unter 18,0 US-Dollar. Sollte es in der aktuellen Konstellation sogar zu einem Bruch der 17,4 US-Dollar kommen, wäre eine Neubewertung unerlässlich. Das kurzfristig bullische Szenario wäre in diesem Fall (fürs Erste) ad acta zu legen…“

Aktuell ist die Ausbruchsbewegung angelaufen. Silber unternimmt den Versuch, sich des Widerstands bei 18,7 US-Dollar zu entledigen und sich so den Weg in Richtung 19,6 US-Dollar (aktuelles 52-Wochen-Hoch) zu bahnen. Trotz der aktuell sehr aussichtsreichen Konstellation fehlt es unserer Meinung nach noch etwas an Durchschlagskraft. Ein wenig mehr Dampf in der Ausbruchsbewegung stünde dieser sicherlich gut zu Gesicht. Aber, was nicht ist, kann bekanntlich ja noch werden.

Die nächsten Handelstage werden womöglich für weitere Klarheit sorgen. Aus charttechnischer Sicht würde ein Ausbruch über die 19,6 US-Dollar das Chartbild klären. Im besten Fall kann Silber nun Rücksetzer auf 18,3 US-Dollar oder 18,0 US-Dollar begrenzen.