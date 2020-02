Der Deutsche Aktienindex fällt wie ein Stein. Die Situation und damit die Auswirkungen des Coronavirus auf Unternehmen, Wirtschaft und Börse sind weiter nicht abschätzbar. Klar ist, dass das Virus nun auch wieder in Deutschland angekommen ist, zwei weitere Infizierte wurden gemeldet. In Italien steigen die Infektionszahlen weiter rasant, das Leben rund um und in der Metropole Mailand steht weitgehend still. In Hongkong gibt es Helikoptergeld für alle Erwachsenen. Es stellt sich die Frage, ob hieraus ein Hoffnungsschimmer erwächst oder das Ganze nur Ausdruck der zunehmenden Verzweiflung aller Beteiligten ist.

Letzteres vermutend drücken die Anleger weiter auf den Verkaufsknopf und stellen sich zunächst an die Seitenlinie, um abzuwarten. Von Risikobereitschaft keine Spur, die Nerven bei einigen Akteuren liegen blank. Über die weitere Entwicklung am Aktienmarkt in den kommenden Tagen dürfte allein die Ausbreitung des Virus entscheiden. Aus technischer Sicht ist weiterhin keine Bodenbildung im DAX zu erkennen. Zwar ist die Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen bis zum Jahresende in den USA schon auf 96 Prozent gestiegen, aber dies ist aktuell nur ein sehr dünner Strohhalm für die Investoren.