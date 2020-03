Saudi-Arabien hat nach wochenlangen Streitigkeiten mit Russland nun beschlossen, die eigenen Fördermengen wieder hochzufahren und sich nicht mehr an Mengenabsprachen zu halten. Ein höheres Angebot trifft also auf jetzt auf eine durch die Corona-Krise potenziell fallende Nachfrage – im Ergebnis brachen die Ölpreise heute Nacht in der Spitze um rund 30 Prozent ein.

Das Coronavirus ist plötzlich zum kleineren Problem für die Finanzmärkte geworden. Das letzte Mal, als sich die OPEC dazu entschloss, den Markt den Ölpreis regeln zu lassen, dauerte es Monate, bis ein Preisniveau von 30 US-Dollar erreicht wurde. Dieses Mal hat es nur einen Tag gedauert. Immer wenn es zu abrupten Preisanpassungen kommt, droht ein Kreditrisiko, da sich niemand auf so etwas vorbereiten konnte. Es bleibt nur die Hoffnung, dass die Geldpolitik Schlimmeres verhindern wird. Anleger flüchten weiter in amerikanische Staatsanleihen. Über alle Laufzeiten hinweg fallen die Zinsen, was die Erwartung an eine weitere Leitzinssenkung in den USA ausdrückt - dieses Mal möglicherweise gepaart mit einem neuen geldpolitischen QE-Lockerungsprogramm.