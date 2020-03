Die Coronavirus-Epidemie hat die Realwirtschaft und die Börsen erreicht.

06.03.2020 - Die Coronavirus-Epidemie hat die Realwirtschaft und die Börsen erreicht. Für das 2. Quartal 2020 sind Wachstumseinbrüche vorprogrammiert. Wenn das Virus eingedämmt werden kann, stehen die Zeichen aber gut für eine erneute konjunkturelle Erholung.

In China geht die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen zwar zurück. Aber die täglich gemeldeten Aktivitätszahlen zum Energieverbrauch, den Immobilienverkäufen oder der Verkehrsdichte in den grossen Metropolen lassen nur eine moderate Belebung erkennen. Die Einkaufsmanagerindikatoren für den Februar zeigen, dass die Unternehmen zunächst deutlicher unter Druck gekommen sind als bislang angenommen. Für die Industrie meldete das Nationale Statistikamt 35,7 nach 50,0 Punkten. Das Pendant von Markit stürzte von 51,1 auf 40,3 Punkte ab. In beiden Reihen wurden damit historische Tiefststände.