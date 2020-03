CrazyBroker: „Wirecard verliert prozentual fast doppelt so viel wie der DAX und da soll man noch Vertrauen in Aktien haben.“

D65: „Was heißt Vertrauen zu der Aktie? Die ist ein Anteil an einem Unternehmen mit sehr guten Wachstumsraten und Zukunftsaussichten, das zudem weiterhin nur wenig von der aktuellen Krise in Mitleidenschaft gezogen wird. Aufgrund dessen wäre eigentlich schon ein Verlust in halber Höhe des DAX sehr heftig. Der fast 1,5-fache Verlust ist nur noch lächerlich und sagt nichts über WDI aus, sondern über dessen panische Aktionäre, die sich hier jetzt langsam hoffentlich mal alle verabschiedet haben, damit diese sinnfreien Kursverluste ein Ende haben.“

MKostolany: „Ich habe zu 94 Euro gekauft heute.“

mea__culpa: „Wenn ich als WDI bis Ende März den Bericht ankündige, dann muss er auch bis Ende März erscheinen. Das wird er auch. KPMG eliminiert Unsicherheit und schafft neues Vertrauen. Das wird sich noch auszahlen. Vielleicht nicht gleich in dem erhofften Ausmaß, aber der Rebound wird kommen. Ursache und Wirkung liegen in dem Fall eben etwas auseinander.“

Im Zuge des grassierenden Coronavirus knicken auch Banken an der Börse ein. Schlecht sieht es für die Commerzbank aus. Die im MDAX notierte Aktie sackte gestern mehr als 15 Prozent ab. Die US-Investmentbank Goldman Sachs stufte das Kursziel für die Aktie der Commerzbank bereits am Montag von 7,20 auf 7,00 Euro ab. Die User fragen sich, wann Gegenbewegungen kommen oder sehnen sich nach der Dividende.

Aluminate: „Sind die Schafe nun alle fertig mit verkaufen? Oder kommt noch eine Herde? Dann könnte ich vielleicht zu 2,5 bis 3,0 nochmal kräftig nachkaufen.“

Putinowski: „Die Schafe sind doch schon lange zertrampelt. Jetzt kommen die Bären und erledigen den Rest.“

MichaNRW: „Trotz des Sinkflugs der vergangenen drei Wochen gibt es hier kaum Kraft für eine ordentliche Gegenbewegung. Spätestens morgen sind die Märkte in Europa wieder rot – nur so eine Vermutung. Ich sehe hier erstmal weitaus tiefere Kurse (unterhalb von drei Euro), auch wenn es immer mal wieder kurze Gegenbewegungen geben wird. Es ist noch gar nicht vorhersehbar, was die Banken an Kredite abschreiben müssen. Vorsicht!“

Aptamilla: „Das Problem sind bei einer Rezension die Zins-Ausfälle ggf. auch Firmen-Pleiten. Da stecken alle Banken in einem Dilemma. Für viele Anleger sind deshalb Geldhäuser momentan ein heißes Eisen."

RolandCH: „Danke Dir! Ich halte es nun auf jeden Fall bis zur Dividende aus. Wann im Mai gibt es die 0,15 Euro?“

DrWatch: "Hauptversammlung 07. Mai 2020. Auszahlung 0,15 Euro brutto 12. Mai 2020."



RolandCH: „Danke, Doktor!“

Im Forum von „Biofrontera – Heiße Turnaround-Spekulation“ sieht die Gemütslage der Aktieninhaber nicht viel anders aus. Für Geschenke in Form von Witze-Kalendern reicht es dann aber doch noch. Die anderen User diskutieren über das Interview mit Biofrontera-CEO Hermann Lübbert, in dem er über die Finanzierungspläne, den Aktienkurs des Spezial-Pharmaunternehmens und die weiteren Entwicklungsschritte für Ameluz spricht.

Schwabinho: „Ich bin einfach ein Fan von deinen lustigen Beiträgen geworden. Ich konnte sogar meinen Witzekalender verschenken, weil ich im Forum so viel lachen kann. Gut gefallen hat mir ja, entweder der Vorstand übt seine Bezugsrechte aus oder eben nicht. Von solchen Infos profitieren hier alle im Forum. Könnte es auch sein, dass der Kurs, wenn er nicht gleichbleibt, steigt oder fällt?“

Martinhamberg: „Es fehlt an Aktionären hier. Es müsste jemand mal über die Börse eine Kauforder über 150.000 bis 200.000 Stück einstellen.“

biene463: „Das hat doch nichts mit verzockt zu tun, wenn einem Märchen erzählt werden. Da muss sich kein Aktionär einen Vorwurf machen, wenn er im Sommer nicht verkauft hat, weil der große Durchbruch vermeintlich unmittelbar bevorstand. Hier wären wohl 99% der Aktionäre dem Vorstand mit Komplett-Veräußerungen im Sommer gefolgt, wenn man reinen Wein eingeschenkt hätte. Das hätte dann natürlich dazu geführt, dass auch das Maruho-Angebot nur quotiert bedient worden wäre. Daher bestand wohl auch ein sehr guter Grund, keinen reinen Wein einzuschenken, um die eigene 100%-Quote nicht negativ zu beeinträchtigen. Wer hier immer noch die Schuld bei sich selbst sucht, hat einen Schuldkomplex, aber ganz bestimmt keine objektive Wahrnehmung. Die Unvorhersehbarkeit der ganzen "überraschenden" schlechten News wären ja noch nachvollziehbar, wenn der Vorstand auch nicht verkauft hätte, aber doch nicht so, zumal es auch fast ein Nachkauf gab.“

Walle1fc: „Eigentlich ein super tolles interview, besonders die letzte Aussage gefällt mir. CEO Hermann Lübbert sagt dort, dass sie Biofrontera zu einem eigenständigen, hoch-profitablen dermatologischen Spezialpharmaunternehmen entwickeln möchten, das in der Branche durch die hohe Innovationskraft der angebotenen Medikamente besticht. Sie befänden sich dazu auf einem sehr guten Weg!“

ieberlin: „Man darf doch den Gesamtmarkt nicht aus den Augen verlieren. Der Markt wird doch nicht an einem Tag bereinigt. Das Geschrei ist groß bei Leuten, die sich verzockt haben. Das ist nachvollziehbar. Aber dafür dem Vorstand die Schuld zuzuschieben, macht keinen Sinn. Ich kann leider nicht zeichnen, da mir gestern einige Körbchen gefüllt wurden und damit meine Bar-Reserven erschöpft sind. Ich muss erst wieder sparen und dann eben dem Bio-Kurs hinterherlaufen. Hoffentlich! In der Zwischenzeit drücke ich uns und dem Kurs alle Daumen!“

Auch die Redaktion drückt allen Usern beide Daumen und wünscht ein ruhiges Händchen sowie starke Nerven in diesen turbulenten Tagen. Wir verabschieden uns und freuen uns auf die kommende Woche mit Euch!

Bis dahin,

Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion