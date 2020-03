FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem deutschen Aktienmarkt scheint am Freitag nach seiner jüngsten Erholung vom Corona-Crash zunächst die Kraft zur Verteidigung der 10 000-Punkte-Marke zu fehlen. Knapp eine Stunde vor dem Handelsauftakt signalisierte der X-Dax als Indikator für den Dax ein Minus von 1 Prozent auf 9900 Punkte. Beim EuroStoxx 50 zeichnet sich zum Start ein Abschlag von 1,2 Prozent ab.

Der Dow Jones in New York hatte am Vorabend seine fulminante Rally der letzten Tage dank positiv interpretierter Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell fortgesetzt und mehr als sechs Prozent höher geschlossen. Laut Händlern ist es jetzt aber denkbar, dass die Anleger zum Wochenschluss ihre Gewinne in trockene Tücher bringen. Der Dax steuert derweil auf ein Wochenplus von 12 Prozent zu gemessen am Vortages-Schluss. Seit dem Krisentief aus der Vorwoche beläuft sich die Erholung sogar auf mehr als 20 Prozent.