Börse Daily am Sonntag mit DAX, Adidas, Allianz, Infineon, Intel, Gold, Eni, Deutsche Telekom, AMD

Dies dürfte auch am Aktienmarkt nicht spurlos vorübergehen, welcher hinsichtlich Renditeaspekten immer noch alternativlos ist. Noch mehr billiges Geld könnte daher auch den Einbruch am Aktienmarkt schneller wieder ausgleichen, als das von einigen Crash-Gurus für möglich gehalten wird. Obwohl sich der Aktienmarkt in dieser Woche etwas erholen kann, hat das Ausmaß der Schwankungsbreite darunter nicht gelitten.

Diese ist nach wie vor atemberaubend groß und lässt Tradingansätze, welche als Zeithorizont einge Tage bis Wochen haben, aktuell so gut wie nicht zu. Auch das Gap-Problem, also das Auftreten von großen Kurslücken zu Handelsbeginn, stellt dabei ein unkalkulierbares Risiko dar, so dass gesetzte Stoppkurse unter Umständen tiefer als erwartet ausgeführt werden.

So bleibt der kurzfristige Handel am Aktienmarkt so lange erschwert, bis die Volatilität wieder in normalere Bahnen zurückfindet. Betrachtet man aber nicht die Tages-, sondern beispielsweise die Wochen- oder Monatsebene und achtet dabei auf eine Strategie in der jeweiligen Ebene, ergeben sich allmählich interessante Einstiegsniveaus. Alle Infos dazu finden Sie auf www.boerse-daily.de.

Adidas: Chance von 61,5 Prozent (24.03.2020) In nur zwei Monaten hatte sich der Kurs der Adidas-Aktie nahezu halbiert. Die Argumente der Verkäufer sind dabei durchaus nachvollziehbar. Aber man darf vermuten, dass damit so vieles der derzeit negativen Perspektiven im Kurs eingepreist ist. Lesen Sie hier weiter.

Allianz startet Gegenbewegung (24.03.2020) Nach einem gut vier Wochen lang anhaltenden Ausverkauf an den Börsen macht sich in vielerlei Aktien eine Stabilisierung bemerkbar. Hierzu zählt auch das Wertpapier der Allianz, die derzeit auf einem mittelfristig entscheidenden Unterstützungsniveau aufsitzt. Lesen Sie hier weiter.