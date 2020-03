FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich trotz der global rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus am Montag stabilisiert. Der Dax notierte am frühen Nachmittag 0,49 Prozent fester bei 9680,17 Punkten. In der Vorwoche hatte der Leitindex erstmals seit Beginn des Corona-Crashs am 24. Februar einen Gewinn verzeichnet. Dennoch summiert sich das Minus im Crash immer noch auf fast 30 Prozent.

Der MDax der mittelgroßen Werte verlor dagegen am Montagnachmittag 0,54 Prozent auf 20 506,52 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg um rund 0,1 Prozent.