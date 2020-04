MEGA-NEWS für diesen noch unbekannten Goldproduzenten im Herzen Europas +++ völlige Neubewertung durch Ressourcen-Update +++

BREAKING NEWS: Weltweit günstigster Goldproduzent startet wieder durch – neue Ressource bestätigt das enorme Potential! Echte 3.500%-Chance!

Es ist noch nicht lange her, als wir Ihnen noch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, die wohl günstigste Goldperle Europas vorgestellt haben. In kürzester Zeit legte MetalsTech (WKN:A2DJM2; DE-Ticker: MT1) um mehrere 100% zu, musste dann aber im allgemeinen Corona-Sog wieder deutlich abgeben, auch wenn nur mit sehr kleinen Umsätzen. Letzte Woche ließ MetalsTech aber eine Bombe platzen, mit der zu diesem Zeitpunkt noch keiner so richtig rechnen konnte.

Die Meldung ist wirklich unglaublich und überraschte die gesamte Branche. Da ist den Verantwortlichen von MetalsTech ein echter Überraschungssieg gelungen, den der Markt sofort positiv honoriert hat. Vom Goldexplorer zum Produzenten! Eine Wahnsinns-Story, die nur sehr selten vorkommt!!! Erst vor wenigen Wochen haben wir Ihnen diese Perle das erste Mal vorgestellt und waren davon überzeugt, dass sich hier etwas ganz Großes entwickeln kann. Doch die Wandlung von Explorer zu Geldproduzent in wenigen Wochen und nebenbei noch zu Tiefstkursen gleicht schon einem Wunder. Doch Wunder gibt es immer wieder, man muss Sie nur rechtzeitig nutzen und zugreifen.

*Aktie im Fokus: MetalsTech Limited*

Kurse DE: 0,05 EUR / AUS: 0,091 AUD

ISIN AU000000MTC4

WKN A2DJM2

Symbole DE: MT1 / AUS: MTC

Das Unternehmen veröffentlichte letzte Woche schon, dass das Hauptbergbauamt in Banská Štiavnica, Ortac s.r.o., eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft von MetalsTech, eine Erweiterung der bestehenden Untertage-Bergbaugenehmigung bei der Goldmine Sturec erteilt hat.

MetalsTech (WKN A2DJM2; DE: MT1) bewertet zurzeit schon verschiedene Optionen für die Behandlung des Erzes, einschließlich einer kostenpflichtigen Aufbereitung zur Herstellung eines Goldkonzentrats. Ein metallurgisches Programm zur Entnahme von Proben für Testarbeiten mit der Goldextraktionstechnologie auf Basis von Thiosulfat an historischen Bohrkernen und Erzen aus dem aktuellen Bergbaubetrieb soll im Rahmen der Vereinbarung über saubere Erdtechnologien im laufenden Quartal beginnen.

Ein weiterer enormer Vorteil ist die leichte Zugänglichkeit zum Stollen Andrej. Somit werden die Förderkosten relativ gering ausfallen und die Marge dementsprechend gross sein. Das Unternehmen hat bereits mit den Vorarbeiten begonnen, auch das benötigte Equipment zur Erzförderung ist bereits in Anlieferung. Außerdem führt das Management bereits Gespräche mit einem Goldproduzenten in der Nähe, um mögliche Verarbeitungslösungen zu ermitteln, einschließlich gebührenpflichtiger Aufbereitungsoptionen für die Herstellung eines Goldkonzentrats.

Es ist nur eine Frage der Zeit, wann die ersten großen Produzenten anklopfen werden, um MetalsTech ein Angebot zu machen, dass Sie wohl nicht ablehnen können. Wie allgemein bekannt ist, sitzt MetalsTech auf einer Ressource, die zu aktuellen Preisen ca. 2 Mrd. USD wert ist. Folgerichtig muss das Angebot aber dann zu einem Kurs erfolgen, der weit über dem aktuellen liegen dürfte. Die Marke von einem Euro dürfte hierbei nicht zu hoch gegriffen sein. Zu den Kursen von letzter Woche wäre das eine Performance von gut 3.500%.

Hier nochmal die Meldung zum weltweit günstigsten Goldproduzenten!!

Eine Performance von 3.500% klingt im ersten Moment fast utopisch, doch MetalsTech (WKN A2DJM2; DE: MT1) legt schon wieder nach. Kaum hat sich der Aktienkurs etwas beruhigt, packt das Unternehmen noch einen obendrauf und könnte so die nächste Stufe im Kurs zünden!

Riesiges Goldvorkommen nun auch offiziell bestätigt – Produzent MetalsTech veröffentlicht Tagebau Ressource nach neustem JORC 2012 Standard

Wie bereits vom Unternehmen angekündigt, wurde für das Sturec-Projekt die historische Tagebau JORC (2004) Resource in den aktuellen JORC 2012 Standard überführt.

Die Mineralressource wurde gemäß den Bestimmungen von JORC (2012) mit 21,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,50 Gramm Gold und 11,6 Gramm Silber pro Tonne (1,59 Gramm Goldäquivalent gemeldet, einschließlich 1,026 Millionen Unzen Gold und 7,94 Millionen Unzen Silber (1,086 Millionen Unzen Goldäquivalent), wobei ein Cutoff-Gehalt von 0,4 Gramm Gold pro Tonne innerhalb eines optimierten Tagebau-Grubenmantels angewendet wurde, sowie 388.000 Tonnen mit einem Gehalt von 3,45 Gramm Gold und 21,6 Gramm Silber (3,60 Gramm Goldäquivalent1), einschließlich 43.000 Unzen Gold und 270.000 Unzen Silber (45.000 Unzen Goldäquivalent) außerhalb des optimierten Tagebau-Grubenmantels auf Untertagebau-Basis.

Mega-Potential zur Erweiterung der High Grade Mineralised Zone:

Nach Aussage des Managements ist die Ressourcenschätzung im Norden und Süden entlang des Streichens sowie neigungsabwärts und einfallend offen, was darauf hinweist, dass ein erhebliches Potenzial besteht, die Mineralressource nochmals erheblich zu steigern. Die Prüfung des Erzkörpers Sturec führte zur Identifizierung von hochgradigem Mineralisierungskern, der in Richtung Süden in eine zuvor nicht ausgebohrte Zone abfällt und ein hervorragendes Ziel für weitere Explorationen darstellt.

Hier geht’s zur aktuellen Pressemeldung:

Klicken Sie hier!!

Einzigartige Technologie: Vereinbarung mit Clean Earth Technologies katapultiert MetalsTech in eine neue Dimension

Mit der neuen Technologie zur Goldgewinnung, die bisher nur der Minengigant Barrick Gold in Nevada nutzen darf, steht man vor einer neuen Ära in der Firmengeschichte!

Die gängigste Methode, um Gold abzubauen ist in Verbindung mit einer Cyanidlauge. Dieses Vorgehen ist aber extrem umweltschädlich und daher auch in der Slowakei von der Regierung verboten. MetalsTech hat daher bereits im Vorhinein mitgeteilt, dass es in der Slowakei eine umweltschonende Alternativmethode verwenden wird, um den Goldabbau zu betreiben. Diese Methode wurde von der CSIRO zur Marktreife gebracht und in Kooperation mit Barrick Gold weiterentwickelt!

Die Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) ist eine australische Behörde, die für die wissenschaftliche Forschung zuständig ist und seit zwei Jahrzehnten an der Thiosulfat-Goldrückgewinnungstechnologie arbeitet!

CSIRO arbeitete mit Barrick Gold an der Kommerzialisierung der Technologie, indem es diese in der bekannten Goldstrike Mine in Nevada verwendete. Dabei wurden jährlich über 350.000 Unzen Gold für Barrick und seinen Partner Newmont Gold produziert.

Clean Earth Technologies besitzt nun die Rechte, die Technologie im Rahmen eines Deals mit CSIRO zu vertreiben. Laut der Pressemeldung vom 18.02.2020 ist es MetalsTech ab sofort möglich, die neu entwickelte Methode eines cyanidfreien Goldabbaus zu verwenden.

Ritterschlag für MetalsTech!! Renommiertes Research-Haus nimmt Coverage auf und sieht gigantische Kurschance von mittelfristig mind. 3.500%!!!!

Die Analysten haben sehr schnell den wahren Wert des Unternehmens erkannt. Doch das Kursziel hatte noch keinen cyanidfreien Abbau und eine Ressourcenschätzung nach aktuellem Standard berücksichtigt. Bei diesen Zahlen kann man regelrecht Schnappatmung bekommen, aber die unabhängigen Analysten von IIR (Independent Investment Research) Australia, mit Standorten in Australien und den USA sahen ein erstes Kursziel von 0,11 Euro als bereits überfällig und veraltet. Dieses wird sich aber im Laufe der fortschreitenden Projektentwicklung nochmals deutlich nach oben korrigieren.

Genau das ist jetzt mit den aktuellen Meldungen abermals passiert. Dann könnten laut der Analyse Kurse von mind. 1 Euro möglich sein. Die ersten Prozent konnten wir in den letzten Tagen schon einfahren. Untypisch für einen Australier hat das Unternehmen nur knapp 117 Mio. Aktien ausstehend.

Die Firma hat in kürzester Zeit eine fulminante Wandlung zu einem Goldproduzenten vollbracht, demnach müsste sich nun auch der prognostizierte Fortschritt im Kurs niederschlagen und am Ende tatsächlich Richtung 1 Euro marschieren und darüber hinaus. Somit sprechen wir nicht mehr über eine Marktkapitalisierung von nicht mal 6 Mio. Euro sondern von mehr als 117 Mio. Euro! Das ist für einen Goldproduzenten bei weitem nicht übertrieben. Wir gehen im nächsten Schritt mit einem kurzfristigen Kursanstieg auf zunächst 0,50 Euro aus - das wären immerhin 1.000% im Vergleich zum aktuellen Kursniveau! Zwei wichtige Hürden hat das Unternehmen bereits genommen. MetalsTech kann einen cyanidfreien Abbau gewährleisten und die Ressourcenschätzungen entsprechen dem aktuellen JORC 2012 Standard. Besser kann es eigentlich gar nicht laufen!!

Somit können wir mehr als stolz sein, Ihnen eine Aktie wie MetalsTech vorstellen zu dürfen, die aller Wahrscheinlichkeit nach selbst den fulminanten Aufstieg von Great Bear in den Schatten stellen wird. Ich denke, wir haben nicht zu viel versprochen. Mit etwas Geduld kann es hier noch deutlich besser laufen! Doch nur wer dabei ist, kann auch daran verdienen! Legen Sie sich also dringend einige Stücke zu diesen Kursen ins Depot, Sie haben vor wenigen Wochen erst gesehen, wie schnell es hier nach oben gehen kann. Ohne den Corona Crash wären wir sicherlich jetzt schon im ersten Anlauf weit über 10 Cent gestiegen. Wir gehen davon aus, dass uns MetalsTech die kommenden Monate noch viel Freude bereiten wird! Bleiben Sie mit uns am Ball!

Warum für uns MetalsTech Limited eine klare Vervielfachungschance ist?

Top Fakten & Höhepunkte:

Staatliche Genehmigung für Goldproduktion erhalten

Mit Abstand günstigster Goldproduzent der Welt

Eines der wenigen Top-Abbaugebiete in Europa und der Slowakei

Partnerschaft mit Clean Earth Technologies

Cyanidfreier Abbau jetzt möglich – dadurch Genehmigung der Mine erfolgt

Neubewertung der Reserven durch neue Abbau Methode

MetalsTech wird zum heißbegehrten Übernahmekandidaten

Etwaige Übernahmekurse von mindestens 1 Euro garantieren eine Performance von mind. 3.500%

Länderrechte auch für Rumänien und Bosnien Herzegowina möglich

Erheblicher Ertragshebel durch Lizenzeinnahmen

Ausbau zu einer topmodernen Mine zum Cyanid freiem Abbau von Gold

Historischer Abbau von Gold und Silber im Gesamtwert von ca. 2,1 Mrd. Euro

Vormachbarkeitsstudie bereits vorhanden

Nach JORC 2012: 1,086 Mio. Unzen Goldäquivalent im Tagebau und weitere 43.000 Unzen Goldäquivalent in Untertage im Wert von ca. 2 Mrd. USD

Top Infrastruktur in der Slowakei, leicht über Autobahn und internationale Flughäfen wie z. B. Wien erreichbar

Absolute Rechtsicherheit mit stabiler westorientierter Regierung in der Slowakei

Niedrige Anzahl an ausstehenden Aktien.

Extrem unterbewertete Aktie, im Vergleich zum Projektfortschritt

Das Flagschiffprojekt ‚Sturec‘ hat das Potential die Schätzungen an Unzen Gold noch signifikant zu erhöhen!

Unabhängiges renommiertes Research-Haus deckt eklatante Unterbewertung auf

Starker Goldpreis von über 1600 USD

Bewährtes und erfahrenes Management-Team.

Fazit:

Heute geben wir ihnen nochmals die Gelegenheit, in den wohl aktuell günstigsten Goldproduzenten in Europa zu investieren, welcher aber gleichzeitig die wohl mit Abstand besten Entwicklungschancen hat. Das Unternehmen sitzt auf einem bestätigten massiven Goldberg und ist nach Ansicht der Analysten von IIR in Bezug auf seine extrem weit vorangeschrittene Projektentwicklung in Sturec signifikant unterbewertet. Durch die heutige Bestätigung der gigantischen Ressource und dem baldigen Produktionsstart konnte das Risiko in diesem Wert auf ein Minimum reduziert werden.

Mit Clean Earth Technologies ist es MetalsTech nun möglich, einen cyanidfreien Abbau zu gewährleisten. Dies war der Grundstein für die Genehmigung einer neuen Mine. Damit kommt es zu einer eklatanten Neubewertung der Ressourcen, die aktuell nur zu einem Bruchteil bewertet werden. Im Vergleich zur Peergroup muss nun die Reserveunze kurzfristig mit mindestens 100 USD bewertet werden. Dies entspricht bei MetalsTech nun einer Marktkapitalisierung von mindestens 80 Mio. Euro, was einem Kurs von umgerechnet 0,70 Euro entspricht. Im ersten Schritt sollten 0,50 Euro sehr schnell bei Produktionsaufnahme erreicht werden und dann weiter auf 0,70 Euro steigen. Mittelfristig sind Kurse zu mindestens 1 Euro mehr als realistisch. Im Vergleich zum Kursniveau von letzter Woche sind dies gut 3.500%. Wir können nur sagen: Jetzt oder nie!!

Verpassen Sie also nicht noch einmal den rechtzeitigen Einstieg, denn das größte Risiko besteht unseres Erachtens darin, hier nicht mit dabei zu sein! Wie immer können wir Ihnen aber nur Ideen und Chancen aufzeigen, nutzen und handeln müssen Sie diese selbst!

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer

Die Firma Financial Research & Publication Ltd ist Betreiber der Webseite: aktienexplorer.com im Folgenden „Webseite“ genannt.

Die Inhalte der „Webseite“, der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Webangebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Webseite richtet sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Financial Research & Publication Ltd übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten, als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.

Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wider. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen. Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. H. Aussagen oder Diskussionen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie erwartet, mögliche, und geschätzt wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle in unseren Veröffentlichungen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen sind auf den Zeitraum beschränkt, in dem sie gemacht werden, und wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die sich jederzeit ändern können. Kursprognosen bei Finanzinstrumente in unseren Börsenbrief / Newslettern stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven, charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.

Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch – Marktmissbrauchsverordnung –

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen oder Dritte, werden unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Der Webseitenbetreiber stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Financial Research & Publication Ltd ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gesellschaften, die Module zur Steigerung der Marktbekanntheit beim Webseitenbetreiber gebucht haben, nicht auch andere Dienstleister parallel nutzen. Wir werden in der Regel von auf unserer Website von besprochenen Unternehmen (Sponsoren) für Werbe- und Marketingdienstleistungen entschädigt. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management publizierten Daten zu überprüfen. Ausgewählte Unternehmen sind nur profiliert, wir empfehlen keine Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt sind und wir können zukunftsgerichtete Aussagen machen, die unsicher und riskant sind.

Financial Research & Publication Ltd oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die Bereitstellung von Informationen (z.B. Fachartikel, Interviews) auf der „Webseite“, den Newslettern oder sonstigen Publikationen wird der Webseitenbetreiber von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) entlohnt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Dienstleistungs-Vermittler / Consultants, Broker oder Investoren. Financial Research & Publication Ltd können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse und sonstige Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Informationen und Analysen sind nur für Unterhaltungs-, Informations- und Bildungszwecke vorgesehen. Nichts in einem Artikel, Newsletter, Börsenbrief, Kommentar, Webseiteninhalt, Interview oder andere Inhalte ist oder kann als Anlageberatung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Artikel, Interviews zu anderen Inhalten basieren auf öffentlichen Informationen und Gesprächen mit dem Management oder Firmenmitarbeitern. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management freigegebenen Daten zu überprüfen. Vorgestellte Unternehmen werden nur beschrieben, wir empfehlen keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Angaben sind eventuell nicht vollständig oder richtig. Wir machen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die unsicher und riskant sind.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: hello@aktienexplorer.com

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991